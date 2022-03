Accueil Culture Arts & Expos Ceux qui ont presque gagné au Lotto "Just my luck", une petite mythologie de la loterie par Katherine Longly et Cécile Hupin au Centre Tour à Plomb à Bruxelles. ©Katherine Longly Jean-Marc Bodson

Avec leur exposition "Just my luck", Katherine Longly et Cécile Hupin ont donné au hall du Centre Tour à Plomb à Bruxelles les allures féeriques d’une fresque de 3 542 billets gagnants du Lotto. Pour un montant total de 12 012 euros pourrait-on préciser si, dans ce work in progress, les montants en monnaie sonnante et trébuchante n’intéressaient pas bien moins les...