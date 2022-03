Accueil Culture Arts & Expos Rétrospective au CBBD d’une collection de BD imaginée par Le Louvre et les éditions Futuropolis dont le musée est acteur Jean Bernard

À l'origine, vous avez un musée, l'un des plus prestigieux au monde, soucieux de s'ouvrir à un nouveau public en diversifiant ses publications. Fabrice Douar, responsable BD éditions du Louvre, contacte alors les éditions Futuropolis qui plongent dans le projet à pieds joints. "À l'origine, on imaginait sortir quatre titres", commence Sébastien Gnaedig, directeur éditorial de Futuropolis. "Or, nous en sommes à 21. Si souvent, nous allions chercher les...