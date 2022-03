Accueil Culture Arts & Expos Bozar a cent ans et veut se réinventer Le 4 avril 1922 était signée la naissance du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Sa nouvelle directrice générale, Sophie Lauwers, profite de cet anniversaire pour réfléchir à l’avenir de l’institution, avec une étonnante exposition. Guy Duplat Collaborateur culturel





En 1913, le roi Albert Ier et la reine Elisabeth convoquaient le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe Max, à Laeken et lui confiaient leur volonté de voir érigé "un temple dé di é à la musique et aux arts plastiques, o ù puissent s'épanouir,...