Isamu Noguchi, le sculpteur intensément créatif

Superbe redécouverte au musée Ludwig à Cologne, avec 150 œuvres du sculpteur et designer américain Isamu Noguchi (1904-1988). On y découvre l’étendue et la variété de son œuvre aussi bien que ses engagements politiques. S’il fut avant...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous