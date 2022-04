Grafton Architects, Prix van der Rohe 2022

Le plus important prix européen d'architecture contemporaine, le « Prix Mies van der Rohe », est décerné tous les deux ans par la Commission européenne et la fondation Mies van der Rohe à la meilleure réalisation en architecture contemporaine dans l'Union européenne pour les deux années précédentes. Cette année, choisi parmi 532 ouvrages de 41 pays, le prix revient à la Town House–Kingston University, à Londres, conçu par Grafton Architects, de Dublin.

La jury l'a récompensé « pour sa grande qualité environnementale qui crée un cadre optimal pour étudier, danser, se réunir et échanger ». Le bâtiment donne lieu à une expérience émotionnelle grâce à un échange entre l'intérieur et la colonnade de la façade sur plusieurs niveaux qui compose une atmosphère domestique en entrecroisant des couches de silence et des couches de bruit qui se combinent à la perfection. C'est la première fois qu'un édifice universitaire remporte le prix d'architecture et prouve qu'il est nécessaire qu'il y ait des projets éducatifs publics de cette qualité.

Grafton Architects, cabinet cofondé en 1978 par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, prix Pritzker 2020, commissaire de la Biennale de Venise 2018 d’architecture est un cabinet avec une vaste expérience en matière d’établissements d’ enseignement.

Le lauréat du second prix, de la catégorie Architecture émergente va à l'habitat coopératif La Borda de Lacol à Barcelone. Ce projet coopératif est transgresseur dans son contexte . En effet, même si la production de logements est essentiellement dominée par des intérêts macro-économiques, dans le cas présent, le modèle se base sur la copropriété et la cogestion des ressources et des capacités partagées.

Le prix van der Rohe pour la catégorie Architecture émergente va à l’habitat coopératif La Borda de Lacol à Barcelone. ©Fondation Mies van der Rohe

Trois projets belges figuraient encore dans la short list des 40 meilleurs projets architecturaux européens choisis et un (le Z33 à Hasselt) était même parmi les cinq finalistes (avec encore la Ferme du Rail à Paris, 85 unités de logement social à Cornellà de Llobregat; et Frizz23 à Berlin).

A l’instar des éditions précédentes, une exposition sur ce prix fera étape à Bozar, à Bruxelles, à partir du 21juillet.