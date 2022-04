Accueil Culture Arts & Expos Christian Dotremont: "J’écris pour voir" Le musée des Beaux-Arts fête le centième anniversaire de la naissance de Christian Dotremont. Une belle exposition centrée sur les célèbres logogrammes de ce « Peintre de l’écriture ». Christian Dotremont: "Lorsque je rentre du village...", encre de Chine sur papier, 660 x 520 mm, 1977, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ©Sabam, MRBAB, photo: J. Geylens Guy Duplat Collaborateur culturel





Poèsure et Peintrie était le titre singulier et évocateur d'une exposition en 1998 à Marseille sur les liens entre poésie et peinture. Celle qui s'ouvre au musée des Beaux-Arts à Bruxelles s'intitule plus sobrement: Dotremont, peintre de l'écriture....