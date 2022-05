Accueil Culture Arts & Expos Dialogues avec les morts à Laeken Des oeuvres subtiles et poétiques dialoguent avec les caveaux des incroyables catacombes de Laeken. Laura Bachman répétant sa performance dans les catacombes de Laeken ©D.R Guy Duplat Collaborateur culturel





Le cimetière de Laeken, le plus beau de Belgique par ses monuments funéraires, est un vrai Père Lachaise belge, une « cité des morts » où on peut découvrir les tombes d'artistes comme Khnopff et Mellery, d'écrivains comme Michel de Ghelderode, de musiciens comme la pianiste Félicité...