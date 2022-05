Accueil Culture Arts & Expos Dior ouvre la porte de son histoire Le patrimoine de la maison Christian Dior s’ouvre au public dans un espace à la fois commercial et muséal. L’héritage prime pour la marque de luxe française. Qui y puise ses inspirations pour l’avenir. Afin d’atteindre des marchés paradoxalement plus jeunes. ©D.R. Aurore Vaucelle à Paris

En mars dernier, la maison Dior ouvrait, 30 avenue Montaigne, un espace neuf, mêlant à la fois la création et l’histoire de la marque, née en 1947. Inédite, la galerie Dior apparaît pour le visiteur comme un cheminement historique et esthétique à travers l’esprit d’une marque ; un musée de mode où les vêtements sont presque vivants - quasi jamais sous vitrine -, et où...