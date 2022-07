Ricardo Brey, chaman et poète

Ricardo Brey a tout d’un artiste chaman. Dans ses peintures, ses sculptures et ses "boîtes" comme des mini-cabinets de curiosités, il agit comme un intermédiaire entre le monde et les hommes, entre le bruissement des choses, le secret des objets, les traces du passé, et nous, les spectateurs.

Lors d'une de ses expositions à la galerie Obadia à Bruxelles, notre collègue Claude Lorent parlait judicieusement d'un "artiste qui sonde l'âme des êtres et des choses ".

Ricardo Brey est né à La Havane en 1955 et y a suivi des études d’art avant de s’installer dans les années 90 à Gand où il vit et travaille. Jan Hoet l’avait repéré très tôt et l’avait invité à la Documenta de Kassel en 1992. On le retrouva ensuite un peu partout dont à la Biennale de Venise où il fut invité en 2017. Le Muhka à Anvers lui consacra une rétrospective en 2015.

Le musée Hof van Busleyden à Malines propose une très belle exposition monographique de son oeuvre. Intitulée Gap In the Clouds, elle a été construite durant la pandémie. "Nous avons alors, dit-il, pris conscience que la vie peut être courte. Mais le ciel était bleu, avant nous, après nous. Nous avons besoin de ce moment pour voir une trouée dans les nuages et profiter de nos vies ". Une exposition pour mieux nous relier au monde.

Il a pris comme couleur dominante de ses grands dessins récents, le bleu éclatant obtenu par le pigment le plus rare, le bleu du lapis-lazuli. Sur des papiers épais, ce sont des explosions de bleu sur lesquels il dessine finement des traces de végétaux, place une lettre et entoure son dessin de bordures comme on le faisait dans les enluminures des manuscrits. Ricardo Brey aime jeter des ponts, ici entre l’enluminure médiévale et l’art le plus contemporain.

Ricardo Brey, peinture, Forbidden, 2021. ©D.R.

Il cherche tout autant à relier l’homme aux plantes. Ses dessins en montrent les traces. Il joint aussi à un manuscrit de botanique datant de 1554, un livre de botanique afro-cubaine, référence à ses propres origines.

D'autres grandes peintures utilisent des bleus différents ou sont couleur rouille. Il place sur elles des plantes ou des petits objets pris dans la peinture même.

Ricardo Brey, peinture, The Meadows, 2021. ©D.R.

Les boîtes

Déposées dans de grandes vitrines, ou placées sur tout un mur, on découvre des dizaines de "boîtes" de sa série toujours en cours Every Life is a Fire, qui sont comme les Boîte-en-valise de Marcel Duchamp. Elles peuvent s'ouvrir sur tous leurs côtés et portent chacune un monde en soi. Ce sont des reliquaires, des mini-cabinets de curiosités, des microcosmes, des archives du passé. Elles lui furent inspirées par les boîtes que sa mère avaient à Cuba dans sa maison. Chacune possède des secrets du monde. Dans l'une, on voit une tortue portant des pierres précieuses, dans une autre, des petits oiseaux de bois. De objets y sont entourés de tissus comme des grigris africains ou des manuscrits tibétains. Des boîtes gigognes, poétiques. Ricardo Brey explique qu'à Cuba, il n'y a pas de déchets, tout est réutilisé. Ici aussi, il soigne des trouvailles de marchés aux puces dans des écrins délicats.

Ricardo Brey, peinture, The Meadows, 2021. ©D.R.

Il place aussi dans ses vitrines, des leporellos, des livres qui se plient comme un accordéon, et qu’il orne de beaux dessins de plantes.

Vue de l'exposition Ricardo Brey au Hof van Busleyden. ©D.R.

Ricardo Brey, leporello. ©D.R.

Il a repris six oeuvres historiques du musée datant du Moyen Age et leur a adjoint un objet africain comme ce papillon rouge placé dans le coeur d’une sculpture en bois de Sainte Barbe, devenant ainsi le coeur d’une icône européenne.

Ricardo Brey, papillon rouge dans le coeur de Sainte Barbe. ©D.R.

Il a empilé des coffres à trésors argentés formant une tour, référence à celle inachevée de la cathédrale Saint-Rombaut. A chaque étage, il a placé les ailes bleu irridescent d'un papillon africain, le morpho, amenant à nouveau l'Afrique au coeur de l'art ancien européen.

Un mini rhinocéros en argent est placé sur un os couvert d’une traînée de poussières de diamant. Aux murs, des gargouilles imaginaires.

Son art hybride relie des mondes comme ses roues de vélo tordues et doublement dentées car il y a placé des dents d’animaux comme s’il s’agissait d’un objet de sorcier. Ricardo Brey ne recycle pas, il retrouve l’âme des choses, ce qui tisse notre univers, plongeant dans la richesse des cultures afro-cubaine et européenne, et dans ses souvenirs personnels.

Ricardo Brey, musée Hof van Busleyden, Malines, jusqu’au 28 août