Qu’est-ce que l’art? Quand la Justice tranche

Le 8 juillet, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement dans une affaire qui secouait le monde de l'art contemporain français. Le facétieux et génial artiste conceptuel Maurizio Cattelan était attaqué en Justice, via sa galerie, par le sculpteur Daniel Druet. Celui-ci spécialisé dans la confection de figures hyperréalistes en cire avait été régulièrement employé et payé entre 1999 et 2006 par Cattelan pour réaliser des figures pour des installations devenues célèbres : des autoportraits de Cattelan, la sculpture de Hitler à genoux dans Him ou encore celle du Pape Jean-Paul II frappé par une météorite (La Nona Ora).

Daniel Druet réclamait la paternité exclusive de ces sculptures et donc des droits liés et que son nom soit chaque fois inscrit comme l’auteur de ces figures. Le jugement pouvait influencer l’art conceptuel où souvent l’artiste apporte le concept, l’idée, mais laisse la réalisation pratique à d’autres. L’audience de ce procès avait suscité un intense débat sur l’essence de l’art conceptuel.

Les juges ont débouté Daniel Druet . Le Monde cite ces extraits du jugement: « il n'est pas contesté que les directives précises de mise en scène des effigies de cire dans une configuration spécifique, tenant notamment à leur positionnement au sein des espaces d'exposition visant à jouer sur les émotions du public (surprise, empathie, amusement, répulsion, etc.), n'ont émané que de Maurizio Cattelan seul, Daniel Druet n'étant nullement en mesure -ni du reste ne cherchant à le faire- de s'arroger la moindre participation aux choix relatifs au dispositif scénique de mise en situation desdites effigies (choix du bâtiment et de la dimension des pièces accueillant tel personnage, direction du regard, éclairage, voire destruction d'une verrière ou d'un parquet pour rendre la mise en scène plus réaliste et plus saisissante) ou au contenu du message éventuel à véhiculer à travers cette mise en scène ».

« Les magistrats précisent que la création est l'installation, et pas seulement une des parties qui constituent l'œuvre, en l'occurrence une sculpture », a réagi le défenseur de la galerie Perrotin qui représente Cattelan.

L’oiseau de Brancusi

Ce n'est pas la première fois que de juges sont amenés à définir l'art en train de se faire. Le cas le plus célèbre est le procès intenté par le sculpteur Brancusi contre les douanes américaines en 1926. Depuis 1913, une loi américaine exonérait de droits de douane tout objet importé ayant le statut d'œuvre d'art. Mais la loi précisait que les sculptures devaient être « taillées ou modelées à l'imitation de modèles naturels » et en avoir également « les proportions : longueur, largeur et épaisseur » et devaient être « originales ».

En octobre 1926, Brancusi envoyait une vingtaine de sculptures à New York pour une exposition personnelle à la galerie Brummer. Mais tout le chargement est saisi par un douanier zélé qui réclamait la taxe de 40 % sur la valeur marchande des pièces saisies, refusant d’y voir de l’art et n’y voyant que des pièces manufacturées.

Parmi celles-ci se trouvait l'Oiseau dans l'espace, oeuvre devenue icône du XXe siècle, pure comme une hélice d'avion, qui devint l'enjeu d'un procès largement médiatisé. La pièce avait été achetée par le photographe et galeriste Edward Steichen. Le ton était donné par ce titre d'un journal: « L'art, semble-t-il, est de l'art si on le considère comme tel ».

Le 26 novembre 1928, le juge rendait son verdict. Il reconnaissait que certaines définitions de l'art étaient obsolètes et qu' « une école d'art dite moderne s'est développée dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence comme leur influence sur le monde de l'art sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. »

La Cour jugeait que l’objet était beau, que sa seule fonction était esthétique, que son auteur était un sculpteur professionnel, et qu’en conséquence, il avait droit à l’admission en franchise.