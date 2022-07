Allemagne: accusée d'antisémitisme, la directrice de Documenta démissionne

La directrice de l'un des plus grands rendez-vous internationaux d'art contemporain, l'exposition allemande Documenta, a dû annoncer sa démission samedi après une controverse antisémite.

La Documenta de Kassel qui se tient tous les cinq ans, est la plus grande manifestation d'art contemporain mais aussi la plus aventureuse.



Cette édition est entachée depuis son ouverture à la mi-juin, par la découverte sur une énorme fresque datant de 2002, "La justice du peuple", du collectif indonésien Taring Padi de caricatures antisémites inacceptables. La direction de la Documenta a vite fait enlever cette fresque mais la polémique n'a pas faibli et a entraîné samedi la démission de la directrice générale Sabine Schormann, en place depuis 2018.



Le conseil de surveillance de la Documenta a exprimé ce samedi "sa profonde consternation que des motifs clairement antisémites aient pu être observés. Il est essentiel de tirer les leçons de cet incident".