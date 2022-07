La 14e Manifesta s’ouvre à Pristina au Kosovo

Parmi le foisonnement des Biennales, « Manifesta » occupe une place particulière. Créée en 1996, après la chute du Mur, par la Hollandaise Hedwig Fijen, elle est la seule Biennale d’art actuel itinérante, changeant tous les deux ans de région d’Europe (au sens large).

Très axée sur les jeunes artistes, elle a aussi un intérêt particulier pour les problématiques socio-politiques et économiques des régions où elle s’implante. Elle cherche à repenser les relations entre la culture et la société à travers l’art contemporain, dans un dialogue continu avec la sphère sociale de chaque lieu d’accueil.

On se souvient de la riche édition 2012 qui s’est déroulée dans les sites miniers de Genk en Belgique. En 2014, ce fut Saint Pétersbourg, en 2018, il y eut une autre belle édition à Palerme. L’édition 2020 à Marseille fut handicapée par le Covid.

La 14e édition de Manifesta se tient à Pristina, la capitale du Kosovo, pendant cent jours, du 22 juillet au 30 octobre. Dans une ville loin des grands centres habituels et donc exemplaire pour les objectifs de la Biennale. Le Kosovo n’est sorti de la guerre qu’il y a vingt-trois ans et reste traversé de lourds problèmes. A Pristina, cohabitent des vestiges de l’Empire ottoman, des traces de l’ère communiste et celles des guerres récentes.

La commissaire de cette édition, Catherine Nichols, a choisi pour la Biennale un titre qui exprime son objectif de raconter cet enchevêtrement d'histoires: It matters what worlds world worlds: how to tell stories otherwise.

Les expositions, performances et ateliers utilisent des lieux emblématiques comme le Grand Hotel construit sous la période yougoslave, le Palais de la jeunesse et des sports spectaculaire avec son architecture brutaliste, la belle ancienne bibliothèque Hivzi Sylejmani, la Bibliothèque nationale du Kosovo.

Cette édition fait la part belle aux artistes kosovars (37 noms dont le plus célèbre est Petrit Halilaj) et aux artistes des Balkans en général, mais on y trouve aussi des noms bien connus à l’international comme l’Américaine Roni Horn, le Suisse Ugo Rondinone, la Japonaise Chiharu Shiota, la Coréenne Lee Bul, la Palestinenne Emily Jacir; l’artiste croate habitant Bruxelles Hana Miletic et l’Albanais Adrian Paci. La Wiels à Bruxelles a présenté des expositions de Petrit Halilaj et de Hana Miletic.