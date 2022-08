Où sont passés les bras de la Vénus de Milo  ?

Insolite histoire de l’art (1/5). Interroger l’histoire de l’art permet de comprendre l’époque qui la regarde et le rapport que la société entretient à l’art et aux artistes. Ici-bas, on essaie de le faire en riant. Aujourd'hui, La Vénus de Milo. Ou comment regarder l’art du passé, c’est, aussi, souvent, vouloir le réparer.