Accueil Culture Arts & Expos Musée de la Photo à Charleroi : Photographie et post-photographie Deux expositions au Musée de la Photo à la lumière du dernier essai de Joan Fontcuberta. Jean-Marc Bodson "Wuhan Radiography" ©Simon Vansteenwincke

En 2011, le photographe et critique Joan Fontcuberta fut co-commissaire aux côtés de Clément Chéroux, d’Erik Kessels, de Martin Parr et de Joachim Schmid de l’exposition "From Here On" aux Rencontres d’Arles....