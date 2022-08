Expo "Biotopia": Ô toi, humain qui regardes le vivant de haut, fais bien gaffe…

Sur l’esplanade de la Citadelle, à Namur, le Pavillon accueille une expo futée, “Biotopia”… Qui nous rappelle que la biodiversité est devenue un enjeu de réflexion non plus seulement politique. Artistes et scientifiques réfléchissent à la cohabitation des espèces. Autant de surprises enthousiasmantes pour nourrir notre cerveau cet été. Voici nos quatre projets préférés. Visite guidée d'Aurore Vaucelle.