La Maison Poème s'apprête à écrire une nouvelle histoire La Maison Poème (anciennement Théâtre Poème) sera inaugurée ce 11 septembre sous le signe de la diversité et de l'ouverture. Pour l'occasion, ses locataires, les Midis de la poésie et Francofaune, proposent une journée festive. Geneviève Simon Journaliste





"On est encore dans les caisses et les travaux, mais on est supermotivés !" Pour les Midis de la poésie comme pour Francofaune, ce 11 septembre marquera une étape importante : l'inauguration de la Maison Poème, à Saint-Gilles, dans les bâtiments de l'ancien Théâtre Poème qu'ils ont progressivement investis depuis le début de cette année. À côté du volet officiel (discours, ruban coupé, découverte de la nouvelle enseigne), qui se déroulera en présence de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), et de représentants de la commune, c'est à une ouverture festive que nous...