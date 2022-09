Accueil Culture Arts & Expos La couleur n’existe pas en soi A la Maison des Arts à Schaerbeek, une exposition explore les liens entre couleurs et lumière. Guy Duplat Collaborateur culturel



Lieven De Boeck: Letusbe (Rainbow), 2022. ©Courtesy Meessen De Clercq and the Artist

Les interactions entre la lumière et la couleur sont au coeur de l'exposition organisée à la Maison des Arts de Schaerbeek. Un vaste sujet qui est d'une certaine manière au coeur de l'histoire de l'art et de l'histoire des sciences : qu'est-ce que la lumière? Qu'est notre perception de la couleur ? Comment les couleurs peuvent-elle évoluer en fonction de la température ou de la lumière incidente ?



Dix artistes ont installé des oeuvres sur ce thème dans la belle maison XIXe et son jardin.



On y retrouve la belle vidéo qu'Ariane Loze avait créée à la Fondation...