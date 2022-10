Accueil Culture Arts & Expos Matins philo : "Avec l'humour, tout à coup, ça fait 'tilt' dans notre tête et on voit les choses de manière différente" Aux Matins philo, Pierre Destrée parie sur l’humour comme outil philosophique. Aurore Vaucelle Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore





©Shutterstock

À partir de ce mardi 4 octobre, et pour six séances, il sera question d'humour, et plus précisément, de l'humour des philosophes anciens. "Je me suis rendu compte, il y a déjà quelques années, que parmi les philosophes, aucun n'utilise l'humour. Certains parlent de l'humour, du rire, mais aucun n'use de l'humour comme outil philosophique....