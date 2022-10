Chris Dercon va diriger la Fondation Cartier

Le Belge Chris Dercon , 64 ans, a créé ce jeudi la surprise à Paris. On a appris qu'il quittait la direction du Grand Palais -RMN (réunion des musées nationaux) qu'il occupait depuis le premier janvier 2019 pour diriger dorénavant la Fondation Cartier à Paris. Dans cette Fondation privée de grande qualité, il n'aura pas la limite d'âge imposée aux établissements publics comme le Grand Palais-RMN et pourra exprimer sa passion pour l'art contemporain. : "Mon mandat à la présidence de la Rmn-GP aurait pris fin le 1er janvier 2024, explique-t-il, soit quelques mois avant la réouverture du Grand Palais. Il m'a semblé préférable qu'un nouveau président soit désigné dès à présent pour assurer l'ouverture du nouveau Grand Palais et l'accompagner dans les années suivantes. Je rejoindrai la Fondation Cartier pour l'art contemporain le 19 décembre. La continuité sera assurée par Christophe Chauffour, directeur général délégué de la Rmn - GP, et l'ensemble du comité de direction dont je tiens à saluer les qualités humaines et professionnelles. »

Rappelons que la présidence du Grand Palais-Musées nationaux à Paris était une fonction très importante: un énorme établissement public qui emploie mille agents, organise des grandes expos et événements, gère la Grande Nef, le Palais de la découverte, etc.

Chris Dercon a mis sur les rails une tâche énorme: la rénovation du Grand Palais entre décembre 2020 et le printemps 2024 (pour les J.O.), en fermant entièrement le Grand Palais, pour un montant de 466 millions d’euros.

Le Grand Palais, construit en 1900, est un bâtiment hors norme à côté des Champs-Elysées et de la Seine: 70000 m2 de surface avec la plus grande nef d’Europe avec 13500 m2 de surface, couronnée d’une verrière de 17500 m2.

Durant son passage au Grand Palais, Chris Dercon a aussi initié des expositions formidables, comme l’exposition Anselm Kiefer au Grand Palais Ephémère et le marathon de danse de Boris Charmatz. Il a aussi oeuvré à la venue de Art Basel à Paris, éclipsant la FIAC.

Carrière brillante

Chris Dercon, silhouette haute, chevelure blanche, en impose par son parcours. Né à Lier en 1958, études d’histoire de l’art, de théâtre et de théorie du cinéma. En 1988, il était nommé directeur au PS1 à New York qui deviendra l’aile contemporaine du MoMa. Puis ce fut la direction du centre d’art Witte de With à Rotterdam, et celle du musée Boijmans Van Beuningen qu’il agrandit avec les architectes Robbrecht et Daem.

Puis, ce fut la Haus der Kunst en 2003 où il fit très forte impression pendant huit ans, organisant des expos spectaculaires et originales : Paul McCarthy, Ai Weiwei, la collection Daled. Nommé directeur de la Tate Modern, un des 2 ou 3 postes les plus prestigieux en matière d’art moderne et contemporain, il y a organisé des expos magnifiques, amené la danse, et surtout mené le projet de l’aile nouvelle (la pyramide de dix étages d’Herzog & De Meuron, 360 millions d’euros), avec la recherche permanente de fonds. Une expérience d’un très grand chantier culturel qui a dû certainement jouer pour sa nomination au Grand Palais. En 2015, il prenait la tête de la Volksbühne de Berlin (un théâtre), mais son arrivée s’est heurtée à des oppositions politico-berlinoises qui ont entraîné sa démission avant de rebondir à Paris.