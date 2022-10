La Stib mettra 4 navettes à disposition des participants à la "Museum Night Fever"

Le réseau de bus Noctis sera également accessible pour celles et ceux qui prennent part à l'événement. Les quatre trajets, trois gérés par la Stib et un par le Musée du Tram (dépendant de la Stib), seront actifs entre 19 heures et une heure du matin au départ de la place Royale. Ils permettront aux visiteurs de rallier les 34 musées participants au rendez-vous nocturne.

Ces parcours seront chacun d'une couleur différente, à savoir rouge, verte, bleue et orange, et proposeront des itinéraires différents dans la capitale.

Le rouge circulera toutes les 8 minutes et permettra de rejoindre une dizaine d'endroits inscrits au programme de la "Museum Night Fever". Il desservira les arrêts "Musée Juif", "Grand-Place", "MannekenPis", "Musée des Égouts", "MIMA", "MoMuse", "KANAL", "ARGOS", "CBBD - Banque Nationale" et "Gare Centrale".

Le vert sera arpenté toutes les 20 minutes et passera par les arrêts "Royale", "Gare Centrale", "CBBD - Banque Nationale", "KANAL-Argos", "Design Museum", "Trainworld" et "Maison des Arts".

Le transit bleu, d'une fréquence de 12 minutes, consistera en une boucle vers le Cinquantenaire et le Bois de la Cambre, en desservant les arrêts "Royale", "Parlamentarium", "Maison de l'Histoire européenne", "Cinquantenaire", "Fondation Boghossian", "Thalie", "La Loge + CIVA", "ISELP", "Art & Marges" et "Musée Juif".

La dernière navette, l'orange, est celle mise à disposition par le Musée du Tram. Ce sont donc des véhicules historiques qui attendront les festivaliers, dans un parcours permettant de rejoindre toutes les 20 minutes les arrêts "Trainworld", "Maison des Arts", "Royale", "ISELP et Wiels - Fondation A".

Différentes activités artistiques prendront place lors de la soirée dans les navettes vertes et bleues.

Pendant l'événement, les bus du réseau Noctis circuleront de minuit à trois heures du matin au départ de la gare Centrale.