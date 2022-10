"L'armée n'attend que toi, engage-toi !"

La Maison de l’Histoire européenne possède un fonds d’archives impressionnant s’agissant d’affiches, “entre 5 000 et 6 000”. À travers ce fonds, “il s’agissait de raconter une certaine histoire de l’Europe. On aurait pu faire une histoire du graphisme, mais ce qui nous intéressait, c’est le message politique des affiches et la manière dont elles s’intègrent à l’espace urbain”, nous raconte Perikles Christodoulou, qui signe le commissariat de l’expo intitulée Quand les murs parlent. Un titre volontairement interactif, puisque l’affiche fonctionne sur ce mode de la captation du regard des passants – il faut taper fort pour être vu/lu.

Outils de l’idéologie

Impressionnantes par leur symbolique, les affiches mettent en perspective les événements historiques au travers de messages à destination des citoyens. L'affiche est d'abord le moyen d'appâter le chaland de la conscription. "Tu dois t'engager", en allemand, "T'es-tu déjà fait volontaire pour l'armée rouge ?", "US Army Needs You" disent les affiches et les journaux au bord du premier conflit mondial, le doigt pointé vers celui qui regarde, tel un ordre.

©Julius Ussy Engelhard

Les affiches sont aussi les porte-voix des pensées politiques que l’on traverse au fil de l’expo. Le guerrier nazi piétine le dragon du bolchevisme en 1941, mais, dès 1930, les Soviétiques dénonçaient la botte noire des fascistes allemand, espagnol et italien.

©D.R.

Toute la violence de la guerre rejaillit sur les murs des villes sous les bombes. Hitler est transpercé de la faucille sur les murs de Moscou et dans les villes de la ligne de front à l’initiative du dessinateur de l’agence de presse soviétique TASS. Autre genre : les enfants de la guerre d’Espagne aux abois pleurant sous une pluie d’obus en appellent à des fonds d’urgence de la population.

Maniant le vocabulaire symbolique, l’affiche n’en est que plus confrontante, même si, paradoxalement, quand les blocs de l’Est et de l’Ouest poursuivent leur affrontement idéologique après guerre, ils utilisent, pour les mêmes idées, – la liberté par exemple –, des symboles similaires alors que chaque système en a une vision diamétralement opposée.

L'affiche relie ou dénonce

Plus proches de nous, les affiches ont toujours le rôle de convaincre, de prendre parti ou d’inviter à faire corps. Dans le contexte de l’édification de l’Europe, les partis politiques qui se méfient des nouvelles adhésions nationales joueront la carte de la peur de l’Autre – une iconographie extrêmement renseignée dans l’histoire des affiches, ou l’Autre est d’abord représenté comme un monstre, contrefait – qui n’a donc rien à faire du bon côté de la frontière. Un peu comme si le trait du dessinateur devenait la ligne frontière entre les bons et les mauvais.

Plus récemment, on se souvient des affiches “Je suis Charlie”, qui ont jailli partout dans l’espace public et sur les “murs” digitaux des profils de chacun, dans la foulée des attentats qui avaient touché le journal satirique Charlie Hebdo. Et gare à ceux qui “n’affichaient” pas, à ce moment-là, leur soutien – étaient-ils de l’autre bord ?

©D.R.

Au XXIe siècle, malgré la multiplication des médiums de communication qui clignotent sur nos écrans, le principe de l’affiche n’a pas périclité. Placardant en gros les désirs, les débats et les polémiques de l’époque, l’affiche est tout sauf aphone.

--> “Quand les murs parlent”, à la Maison de L’Histoire européenne, Rue Belliard, 135, à Bruxelles. Jusqu’au 13 novembre. Entrée libre. Infos : https://historia-europa.ep.eu/fr