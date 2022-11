La vente Paul Allen bat tous les records

On avait annoncé que la vente chez Christie’s à New York de la collection Paul Allen allait battre le record de la vente la plus chère pour une collection privée et atteindre le cap mythique du milliard de dollars. C’était chose faite – et très largement - dès mercredi soir avec déjà 1,5 milliard de dollars et cinq tableaux à plus de cent millions de dollars :

– Les Poseuses, Ensemble (Petite version) de Georges Seurat a atteint 149 millions de dollars avec les frais ;

– La Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne a fait 138 millions de dollars ;

– Verger avec cyprès de Van Gogh a atteint 117 millions de dollars ;

– Forêt de bouleaux de Klimt, a fait 105 millions de dollars ;

– Maternité II de Paul Gauguin a atteint aussi 105 millions de dollars.

Quatre acheteurs ont bataillé pour obtenir le Seurat.

Pour les autres ventes, signalons 86,3 millions pour un Grand Intérieur de Lucian Freud ; 48,5 millions pour le Boticcelli “Madonne du Magnificat” et 52 millions pour Le Grand Canal à Venise de Manet.

Les précédents records pour la vente d’une collection étaient 828 millions de dollars engrangés en mai 2018 pour la vente de la collection de David Rockefeller et 922 millions de dollars en 2021-2022 pour la vente de la collection du promoteur immobilier Harry Macklowe. La vente, qualifiée à l'époque de mythique, de la collection Yves Saint Laurent-Pierre Bergé en 2009, n’avait rapporté “que” 484 millions de dollars.

Jeudi soir, la vente se prolongera avec des oeuvres nettement moins cotées. Ce sont au total 156 tableaux de la collection de Paul Allen qui sont mis en vente ces deux jours. Christie’s précise que toute la somme récoltée sera reversée à des organismes philanthropiques. En 2009, Paul Allen s’était engagé officiellement à léguer une partie de sa fortune à des œuvres comme l’ont fait Bill Gates et Warren Buffett, en adhérant au “Giving Pledge”.

Paul Allen (1953-2018) avait fondé Microsoft en 1975 avec son ami d’enfance, Bill Gates. Il avait quitté le groupe dès 1983 en désaccord avec lui, mais restait actionnaire et devint milliardaire. Forbes estima sa fortune à 20 milliards de dollars. Il avait une passion pour les océans et possédait des yachts fabuleux, mais il fut aussi un grand collectionneur d’art. Il est mort d’un cancer à 65 ans en 2018. Il n’avait ni femme, ni enfant.

Avant d’être mise en ventes, Christie’s a présenté les œuvres au public et aux acheteurs potentiels à Los Angeles, Londres, Paris, Shanghai et New York. Thomas Seydoux, un courtier parisien expliquait dans Le Monde, qu’il y a “plus de cent personnes dans le monde prêtes à payer 100 millions pour une oeuvre. ”