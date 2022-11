Record pulvérisé avec la vente Paul Allen

Dès mercredi, le premier soir de la vente chez Christie’s à New York de la collection de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, le record de la vente la plus haute pour une collection d’art était déjà pulvérisé avec 1,5 milliards de dollars et cinq tableaux à plus de cent millions de dollars : Les Poseuses de Georges Seurat (149,2 millions), La Montagne Sainte Victoire de Paul Cézanne (138 millions), Maternité II de Paul Gauguin (105,7 millions), Forêt de bouleaux de Gustav Klimt (104,6 millions) et Verger avec cyprès de Vincent Van Gogh (117,2 millions).

La vente a continué jeudi soir, pour atteindre alors un total de “seulement” 116 millions, portant l’ensemble au montant astronomique de 1,62 milliard de dollars.