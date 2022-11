Libeskind aménagera la Boerentoren d’Anversaménagera la Boerentoren d’Anverse

Né en 1946 en Pologne, il est l'auteur du très beau Musée juif de Berlin, du musée Nussbaum à Osnabrück, comme du Centre de congrès de Mons inauguré en 2015. Il a été choisi par Fernand Huts, le patron de Katoen Natie et de la Fondation Phoebus, pour transformer la Boerentoren que l'industriel anversois avait rachetée il y a deux ans en "un temple culturel", disait-il . Dans le projet de Libeskind, on ajoute au sommet de la tour un grand volume en verre qui permettra un panorama à 360 degrés et une salle pour événements. Et, le long de la tour, on ajoute un long élément vitré, une "proue" arborée, un jardin vertical. Inauguration prévue dans six ans.

Libeskind aménagera la Boerentoren d’Anvers ©BVB