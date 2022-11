Regarde-toi deux s’condes dans le miroir… À quoi tu ressembles ?

”Beaucoup d’hommes sont encore stupéfaits quand on leur parle de la valeur du travail domestique”

Titiou Lecoq est journaliste et essayiste. En 2021, “La Libre” l’avait interrogée à l’occasion de son ouvrage “Les grandes oubliées, Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes”. Elle signe à l’automne “Le couple et l’argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes”. Un essai fait de chiffres et de solutions, sur un sujet super-tabou entre les filles et les garçons.