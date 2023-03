André Cadere, l’artiste à la barre

On le connaît pour ses « barres de bois rond » qu’il a montrées les sept dernières années de sa vie et dont une trentaine d’exemplaires divers sont exposées, posées contre les murs ou accrochées en séries. Elles suivent un strict protocole : composées de segments cylindriques dont la longueur de chacun est égale au diamètre, peintes de couleurs différentes (Cadere est aussi un coloriste) et assemblées selon un système de permutation mathématique comportant toujours une erreur (Mario Merz et Donald Judd aussi utilisaient des algorithmes mathématiques à la même époque). Pour le reste, leur longueur et leur diamètre sont variables du moment que la barre puisse toujours être portée.

La barre de bois rond n’a ni haut ni bas, ni face ni revers, ni début ni fin. Elle peut être accrochée au mur, posée au sol, présentée de façon temporaire et déplacée d’un lieu à l’autre.

L’expo rappelle et montre en photos comment durant des années André Cadere a marché avec une barre de bois rond, dans les musées, dans les rues, jusqu’à l’hôpital où il est mort, toujours en trublion d’un ordre acquis.

En se promenant avec sa barre en rue, il rejetait les espaces habituels de monstration. En les plaçant dans des expositions où il n’était pas invité, il en modifiait le déroulement. Il infiltrait le milieu de l'art et les vernissages avec ces bâtons, interrogeant les structures de validation de l'art.

« Une barre de bois rond peut être montrée par n’importe qui, disait-il. Ce n’est donc nullement quelque chose liée à ma personne. »

Vue de l'exposition avec une série de Barres de bois rond ©Vue de l'exposition avec uncourtesy Succession André Cadere. Photo:Lola PertsowskyLola Pertsowsky

Le commissaire de cette exposition est le Français Hervé Bize qui explique: « Quelle géniale invention de pouvoir montrer son travail sans avoir l’air de le faire et en toutes circonstances, puisque son ‘exposition’ a lieu autant que le décrète l’artiste, que ce soit dans un lieu dévolu à l’art ou pas. » On rappelle l’invitation d’Harald Szeeman à Cadere de participer à la Documenta de Kassel en 1972 mais à condition qu’il fasse les 750 km de Paris à Kassel (il ne l’a pas fait mais s’est appelé ‘Le marcheur de Cassel’).

La genèse des barres

L’exposition montre la genèse de ces barres, les oeuvres qui les ont précédées et les liens que tisse l’oeuvre de Cadere avec un lieu architectural comme le CAB.

On découvre ses premières oeuvres proches de l’Op Art (l’art optico-cinétique) en 1969, avec des bouts de dois colorés collés sur une toile, ou collaboratives (des barres créées avec Sarkis, Boltanski, Le Gac, sous le tire Qu’est-ce qu’on peut faire sur une baguette de 2000 millimètres). On découvre même une tapisserie de 1969 montrée pour la première fois. Il a aussi créé des « barres carrées » dont une barre de 24 m de long couverte d’un texte énigmatique qui traverse toute la grande halle du CAB.

L’exposition comprend une importante section documentaire exprimant la complexité de la démarche et son déroulement temporel. Avec de courts films (André Cadere peignant des « barres » de couleurs sur des palissades à Paris), des lettres et des photos, où on voit ses liens forts avec la Belgique.

Une série de photos de Jacques Evrard rappelle « le congrès d’art conceptuel » organisé à La Cambre en juillet 1973. On y reconnaît Jacques Charlier, Marcel Broodthaers, Daniel Buren en salopette et tee-shirt, les collectionneurs Herman et Nicole Daled, Sol LeWitt, Lawrence Wiener, Niele Toroni, la galerie MTL de Fernand Spillemaeckers et André Cadere avec une de ses barres de bois rond. Une époque où Bruxelles était un lieu bouillonnant pour l’art contemporain.

Une seconde série de photographies prises aussi en 1973 montre la déambulation d’André Cadere dans Bruxelles avec une petite barre de bois rond qu’il place dans des situations urbaines tantôt cocasses tantôt incongrues.

André Cadere, Expanding Art, jusqu’au 15 juillet, Fondation CAB, rue Borrens 32-34, Ixelles, ouvert de mercredi à samedi, de 12 h à 18 h