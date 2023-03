À lire aussi

Ici, il s’agissait d’un sujet historique puisé dans le royaume français et d’un artiste méconnu chez nous, même dans sa famille actuelle à savoir Albert Roberti (1811-1864). C’est assez récemment que le directeur de la salle a été mis au courant du sens exact de cette grande toile de 280 x 155 cm, a priori très difficile à vendre. Le peintre donnait à voir la visite autoritaire de Blanche de Castille, reine de France, épouse de Charles VIII à qui elle donna douze enfants, devant la tour de Châtenay. Blanche de Castille fut la mère de saint Louis. Son illustre fils était parti en 1248 en croisade, la VIIe du genre.

Nous sommes en 1252, dernière année de Blanche de Castille en ce monde. La Reine a des traits fort jeunes sur la toile. Elle ne l’était plus. On la voit en ville, dans une densité de maisons qui a quelque chose de théâtral. Or, la Reine est censée se trouver devant un donjon du XIIe siècle construit par les chanoines de Notre-Dame de Paris pour surveiller leurs terres ; le donjon devait être isolé. Mais ils en firent rapidement une prison. Cet édifice se trouvait dans l’actuelle cité banlieusarde de Châtenay-Malabris et il renfermait des serfs qui n’avaient pas payé leurs tailles. Prévenue, la reine-régente débarqua sur place avec ses soldats et libéra son peuple du joug de l’Église. Elle fit saisir les avoirs temporels des chanoines et détruire ce donjon qui se trouvait sur la route de Versailles à Choisy. Il en reste un moignon dans un morceau d’antique forêt.

Le tableau, daté de 1848, avait été exposé au Salon des Beaux-Arts de Bruxelles l’année suivante. On se sait rien de son histoire ; le docteur l’acheta il y a plus de trente ans. On attendait le lot entre 4 000 et 6 000 €. Il a été vendu à 16 900 €, frais compris, après trois minutes de dispute entre deux téléphones et l’internet. Ceci permit au sieur Soudant de dire qu’il avait “battu Christie’s et Sotheby’s qui plafonnent sous les 4 500 €. Roberti n’a jamais obtenu pareille adjudication, de mémoire d’homme”. Il ajouta : “Les dernières enchères se firent entre une grande galerie française, on l’imagine parisienne et la ville de Châtenay. Cette dernière a été vaincue”. Notons que 98% des lots furent vendus à des prix aussi variables que la qualité des toiles.