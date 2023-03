Elégances uccloises

Les ventes sont du plus grand classique, avec des estimations qui ne descendent presque jamais sous les 400 €.

À lire aussi

On pourra commencer par un quartet d’assiettes en porcelaine de Chine de la famille rose, aux bords chantournés, annoncées entre 400 et 600 €. Il y a beaucoup de jolies choses en Chine. Suivra une charmante aquarelle française vers 1800 qui montre deux amoureux se séparant et s’embrassant. Mlle est sur le second âne. Le premier est monté par un jeune homme fort dépité devant cette scène qu’il devine et où Cupidon ne cesse de chauffer les coeurs de ses flèches embrasées. La fourchette d’estimation ne change pas.

À lire aussi

On continuera avec une grande toile de 100 x 85 cm signée d’Arthur Navez (1881-1931), montrant un Pierrot attablé durant un carnaval. Attablé et accablé lui aussi, ce qui rend la composition un peu déchirante. On espère quand même de 1 000 à 1 500 € pour cette toile de l’artiste anversois qui fit partie des fauvistes brabançons, grand ami qu’il fut de Oleffe et collègue de Strebelle, Frison, Brusselmans et de Kat, selon Paul Colin.

Puis il y a cette petite toile intimiste (lot 45) d’un autre anversois Eugène Smits (1826-1912). Il montre une demoiselle endormie dans un large fauteuil. Elle est épuisée par un bal d’où elle est revenue seule, ce qui n’était sans doute pas prévu. Une autre version très proche est conservée dans une collection bruxelloise. Voilà un artiste trop méconnu, sous-coté, comme le montra la dernière vente chez Rops où deux grands dessins de ce maître ont été disputés jusque 300 € plus frais (lot 2256). Sur le net, on apprend qu’il fut l’élève du “arolo” François-Joseph Navez (1787-1869), chantre national du néo-classicisme, ce qui est bizarre. On le verrait plutôt dans une atmosphère post-Courbet, naturaliste et donc sans idéalisation. L’artiste est présent dans de nombreux musées dont celui des frères Charles et Jean Gaspar à Arlon.

Pour 400 à 600 € également, on pourrait emporter cette intéressante toile hollandaise d'un soldat faisant ses adieux, par David Bles. ©DR

Signalons encore cette toile très bien rendue du Néerlandais David Bles (1821-1899), de La Haye, qui nous montre les adieux d’un soldat à sa famille, sous le regard statufié du roi Guillaume Ier. La toile de 51 x 61 cm est annoncée elle aussi entre 400 et 600 €. On poursuivra avec un meuble curieux, entre commode et secrétaire, tout recouvert d’acajou et animé de très jolis bronzes. Le meuble est estampillé de Clément Bigot. Il travailla jusqu’en 1849 dans son atelier de Paris, rue Saint-Lazare. Bigot exerça jusqu’en 1855. Il fut un des ébénistes préférés de la duchesse de Berry. Le meuble ouvre en façade par deux portes et, en partie haute, sa tablette se soulève pour devenir un écritoire. Le meuble, d’époque Charles X, est annoncé entre 5 000 et 7 000 €. Il n’y a plus qu’à prier. Une belle commode du même artiste a été vendue à 1 150 € chez Me Pichon à Cannes, en avril 2017.

À lire aussi

On terminera ce trop petit tour avec une grande toile de Maurice Wyckaert (1923-1996), Les Champs bleus, de 1983, mesurant 100 x 120 cm, que la salle annonce entre 12 000 et 18 000 €. Voilà qui est bien mérité et nous fait penser à son fils David, figure du Sablon et parti à moins de quarante ans vers l’an 2000.

Où ? Chez VDK, 685 chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle. www.vanderkindere.com. Tél. : 02. 344.54.46. On peut enchérir de chez soi via www.drouot.com. Exposition de vendredi à dimanche, de 10 à 18h.

Quand ? Mardi et mercredi prochains. Ventes à 19h. 250 lots par soirée sous le marteau de Serge Hutry.