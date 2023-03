Les artistes inventent nos paysages juste avant l’orage

On pense à la pensée d’une anthropologue comme Anna Tsing qui analyse de manière optimiste “la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme” et des idées de Donna Haraway qui invite à penser autrement nos liens avec la nature et les autres espèces animales et végétales, à prendre soin de tout le vivant.

L’installation monumentale de Danh Vo dans la Rotonde donne le ton avec les troncs voués à l’abattage de six chênes frappés par une tempête. Ils sont délicatement soutenus par un échafaudage de bois, et recouverts parfois de mousse et de fleurs. Le long des branches des sculptures de bois anciennes de la Vierge ou de Jésus amènent la culture dans la nature. Des branches viennent de la forêt durable plantée par le fils de Robert McNamara comme une réparation à la déforestation menée par son père au Vietnam durant la guerre.

Edith Dekyndt à l’honneur

Tout autour de la Rotonde, l’artiste belge Edith Dekyndt qui a été en résidence chez Pinault, occupe les vitrines anciennes. Une de ses œuvres Ombre indigène est devenue un emblème : un drapeau noir formé de cheveux et qu’elle a planté en Martinique près de la tombe du philosophe du Tout Monde, Edouard Glissant. La révolte en Iran en fait son signe. Toutes ses œuvres invitent à vivre des expériences sensorielles basées sur l’observation minutieuse de la matière et des contextes culturels : imprégnation par le café, couches de laque, frottage chaque samedi d’une vitre par une gomme, tissus laissés longtemps en terre… Travaillant souvent avec l’aide de scientifiques de multiples disciplines, elle nous amène à regarder mieux la matière et les processus physiques qui nous entourent pour créer une étrange beauté.

Edith Dekyndt: L'Origine des choses, vitrine de la Bourse de Commerce 2023 ©Edith Dekyndt: L'Origine des choses, vitrine de la Bourse de Commerce 2023 crédit: courtesy of The Artist et Collection PinaultAurélien Mole 2023

Dans la Galerie 2, on se trouve face à un grand tableau de nuage d’une sublime beauté par Tacita Dean, avant de se rendre compte qu’il est réalisé à la craie, fragile comme l’état de notre monde.

Plusieurs vidéos sur de très grands écrans continuent le parcours. Au premier étage, le film Présage d’Hicham Berrada semble montrer un monde nouveau en train de naître dans l’eau avec des coraux mais ce que l’artiste a en réalité filmé sont des réactions chimiques très toxiques au fond d’un aquarium.

Tacita Dean: Foreign Policy, craie 2016 ©Photography © 2016 Fredrik Nilsen, All Rights Reserved

“On ne sait pas vraiment si l’on est avant ou après l’orage, car le monde entier est devenu un orage. Et l’orage n’est rien d’autre que le chant de la vie, ” écrit Emanuele Coccia dans le catalogue.

Cy Twombly

Au deuxième étage tout un riche parcours prolonge la réflexion avec le grand cycle du dieu soleil de Cy Twombly allant du jour à la nuit, et, devant lui, la révélation de fines sculptures de branches de bois de Daniel Steegman Mangrané, comme des phasmes, œuvres si légères qu’on aurait peur de souffler sur cette fragilité du monde.

On retrouve Human Mask si séduisant et horrifiant de Pierre Huyghe filmant un singe avec un masque de femme, un être hybride dans les ruines de Fukushima.

L’artiste d’origine sud-coréenne Anicka Yi plonge le visiteur dans un environnement hybride, explorant les porosités entre le vivant et l’artificiel avec de grandes lampes en varech contenant des insectes artificiels.

Au sous-sol, le Brésilien Jonathas de Andrade montre dans son film un rituel qu’il a inventé où le pêcheur embrasse le poisson qu’il a pêché avec tendresse… jusqu’à ce qu’il meure. Une image de la domination de l’homme sur la nature.

“Avant l’orage”, jusqu’au 11 septembre, Bourse de Commerce, Paris