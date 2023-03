Une gigantesque locomotive en plein Bruxelles: Moby Train, le projet monumental de François Schuiten

François Schuiten, le célèbre auteur de bande dessinée et scénographe nous a dit avoir déjà travaillé depuis sept ans sur ce projet. Il s’est associé pour l’occasion au sculpteur français Pierre Matter, habitué à créer des oeuvres monumentales au départ d'anciens objets industriels promis à la ferraille.

La sculpture sera composée d'une véritable locomotive de 1957: une ancienne locomotive diesel 5204 Gros Nez, dont il ne reste que le carénage et qui était vouée à la ferraille. Une autre locomotive Gros Nez est actuellement en cours de restauration.

Le train semblera surgir d’une baleine. Le nom de l’oeuvre Moby Train fait référence au roman Moby Dick d’Herman Melville.

Le Moby Train de François Schuiten. ©D.R

Anne-Marie de l'atelier Eole à Bruxelles a conçu un aménagement paysager autour de la sculpture, composé de plantes et de graminées rappelant les vagues de la mer.

L’architecte et urbaniste Jean-Pierre Majot a conçu pour le Moby Train un éclairage qu’on annonce « discret et subtil ». Le bureau d'études et d'ingénierie Greisch est également associé au projet.

Le coût de l’ensemble du Moby Train est estimé à 2,5 millions d’euros dont 80 %, soit deux millions, seront donc pris en

charge par la Région. Le reste devrait être réuni grâce au mécénat et au crowdfunding. Pour réunir les fonds nécessaires, un compte projet a été ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin, qui soutient cette initiative, de même que l’asbl Prométhéa. Le maître d’oeuvre est le musée Train World.

Sven Gatz (Open VLD), ministre de la région bruxelloise qui a annoncé ce soutien de la Région, explique : "Bruxelles a besoin de sculptures artistiques qui soulignent l'importance de la capitale. Dans quelques années, le Moby Train deviendra une nouvelle icône populaire pour les Bruxellois, les navetteurs et les touristes nationaux et étrangers."