Un diplomate aguerri à la tête de l’Africa Museum

Ce ne sera pas encore un directeur (-trice) d’origine africaine mais c’est un homme qui connaît très bien l’Afrique qui a été choisi, un diplomate chevronné : Bart Ouvry actuellement en poste au Mali pour l’Union européenne. Et de la diplomatie, il en aura besoin.

Bart Ouvry a étudié l’histoire et les sciences de la communication. Il est diplomate depuis 1986. Il a occupé successivement des postes diplomatiques au Koweït, à Bruxelles au cabinet du ministre du Commerce extérieur, à Vienne auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA), à Bruxelles à la Représentation permanente auprès de l’Union européenne et plus tard au service belge de coordination européenne, à l’ambassade de Belgique à Paris, en tant que consul général et représentant permanent adjoint auprès de l’ONU à Genève. De septembre 2008 à avril 2011, il a été porte-parole des affaires étrangères à Bruxelles.

En mai 2011, il est devenu ambassadeur de Belgique au Kenya et représentant permanent auprès du United Nations Environnent Program-Habitat.

En septembre 2014, Bart Ouvry, revenu à Bruxelles, devient directeur des droits de l’homme et de la démocratie aux Affaires étrangères. Mi-décembre 2016, il est ambassadeur et chef de délégation de l’Union européenne en RDC (Congo).

Depuis septembre 2019, il est ambassadeur et chef de délégation de l’Union européenne au Mali.

Fin 2018, il avait dû quitter “dans les 48 h” le Congo à la veille des élections, mais, a-t-il expliqué ce lundi par Zoom depuis Bamako, “c’était dû à la politique européenne à l’égard de ces élections.” Ses relations personnelles avec les autorités congolaises n’étaient pas en cause.

Son arrivée effective à Tervuren, sans doute en avril ou mai prochain, dépend encore d’une négociation avec l’Union européenne. Il a encore souligné ses atouts : une expérience de terrain en Afrique, son expérience de diriger de grandes équipes, son réseau en Afrique, et il évoque la “décolonisation comme enjeu. Les Africains veulent être respectés et veulent un partenariat équilibré. ” On le dit aussi fort intéressé par l’art africain, y compris contemporain et visiteur régulier de l’Africa Museum.

Les autres nommés

Au total, sept des dix ESF attendaient un directeur général effectif, étant dirigés parfois depuis plus de dix ans par des directions “ad interim” (les cas de l’IRM, de l’Irpa, de la Bibliothèque royale, etc.). La raison a été maintes fois commentée : “oubli” du fédéral, bagarres juridiques, gestion désastreuse par la N-VA.

Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Politique scientifique et Arnaud Vajda, président de Belspo (politique scientifique), ont annoncé ce lundi une vraie vague de nominations définitives avec déjà cinq établissements concernés. Il y eut plus de cent candidatures pour les sept postes.

Outre Bart Ouvry, parmi les nouveaux directeurs, on retrouve plusieurs qui étaient déjà en poste, ad interim. C’est le cas de Sara Lammens à la Bibliothèque Royale et d’Hilde De Clercq à l’Irpa, qui étaient déjà toutes deux ad interim depuis six ans. À l’Institut royal météorologique (IRM), Daniel Gellens, était même ad interim depuis 11 ans (!) et est – enfin — confirmé.

À l’Institut royal (Museum) des Sciences naturelles, il fallait remplacer Camille Pisani. Et le choix s’est porté sur Michel Van Camp, actuellement chef du service scientifique Sismologie-Gravimétrie à l’Observatoire royal de Belgique où il a déjà 30 ans de carrière.

Notons que pour deux ESF – le musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire et l’Institut royal d’Aéronomie spatiale sur le plateau d’Uccle –, il n’y a toujours pas de directeur effectif, car la procédure a dû être relancée faute de candidats ayant obtenu une note suffisante (A ou B) après un premier appel à candidatures. Au Cinquantenaire, Bruno Verbergt continue donc d’assurer l’intérim. On attend une décision en juin.

Pour l’IAS, Martine De Mazière poursuivra sa mission de directrice ad intérim.

Enfin, les trois derniers ESF ont des directeurs nommés déjà en place mais dont les mandats se terminent, tous les trois, le 30 avril : Michel Draguet au musée des Beaux-Arts, Karel Velle aux Archives générales du royaume et Ronald Van der Linden à l’Observatoire royal, tous les trois en poste depuis 2005. Michel Draguet et Ronald Van der Linden briguent un quatrième mandat. Le poste d’Archiviste général sera prochainement ouvert à candidatures.

Concernant le poste très important au musée des Beaux-Arts, Thomas Dermine a expliqué que “l’évaluation n’est pas terminée et qu’il devait encore analyser très soigneusement les griefs exprimés par une partie du personnel. Le bien-être du personnel étant essentiel.”