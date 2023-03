"Pendant la Révolution iranienne, quand Abbas sortait pour photographier le matin, il n’était pas sûr de rentrer le soir”

Reporters Sans Frontières choisit de republier son travail, qui brille par son actualité et son acuité. Parce que le peuple iranien se révolte et parce que la liberté de la presse n’est pas le bien le mieux partagé en 2023. Christophe Deloire, secrétaire de RSF, cependant, avoue : “C’est un livre de lui mais sans lui… Nous ne réalisons son aspiration que trop tard”. Une chance pour le grand public, car les ouvrages d’Abbas ne sont plus réédités, et impayables sur le marché du livre.

Son épouse, Melisa Teo, aussi responsable du fonds Abbas Photos a pris le temps de se pencher sur nos questions à propos d’un mari, mais surtout d’un esprit photographique.

Abbas a beaucoup été sur le terrain de la guerre durant sa carrière. A-t-il parfois pris des risques ? Car il ne parlait pas beaucoup de lui… alors qu’il était souvent très proche des guerriers, ou au cœur des révoltes…

Il a souvent dû prendre des risques pour prendre ses photos. Pendant la Révolution iranienne, quand il sortait pour photographier le matin, il n’était pas sûr de rentrer le soir. Il s’est aussi exposé en entrant en Afrique du Sud pendant l’apartheid sous l’apparence d’un journaliste iranien qui travaillait pour un quotidien de Téhéran. Un certain nombre de ses photographies montre qu’il a dû se mettre dans des positions dangereuses pour prendre ses clichés. Voici un exemple de la guerre du Bangladesh, le tout premier conflit qu’il a couvert : le 16 décembre 1971 à Dacca, il accompagnait le colonel K.S. Pannu de l’armée indienne dans sa jeep quand ils ont été la cible de tirs. Lorsque le colonel Pannu est descendu de la jeep, les bras levés, Abbas a fait de même, mais en tenant son appareil photo dans sa main droite levée, afin de pouvoir photographier la scène.

Abbas parlait de “l’instant suspendu” pour décrire son geste photographique. Que voulait-il dire ?

Selon Abbas, “le moment suspendu” donne l’impression que le photographe a surpris ses sujets en cours d’action – qu’ils vaquaient à leurs occupations avant l’intrusion du photographe, et qu’ils ont repris leurs activités sitôt l’obturateur déclenché. Leurs actions ne sont pas figées dans une pose, elles sont suspendues.

Peut-on dire, selon vous, qu’Abbas prend le parti des opprimés et des personnes fragilisées dans ces clichés ?

Je dirais qu’il prend le parti du photographe : un observateur qui tente de couvrir les deux côtés à la fois.

Vietnam, 1972. Un soldat de l'armée sud-vietnamienne s'appuie sur une voiture américaine. ©©A. Abbas / Magnum Photos

Pensait-il que le photographe avait un rôle politique à jouer ?

Il n’a pas utilisé son appareil photo comme un outil politique. Certains photographes ont avoué qu’ils étaient prêts à manipuler leurs images, à ignorer les aspects négatifs d’une révolution pour servir ses intérêts supérieurs. Abbas a estimé qu’en fermant les yeux sur les méfaits d’une révolution, on se retrouve par exemple avec la désillusion du Cambodge et les horreurs perpétrées par les Khmers rouges. Pour lui, ce ne sont pas des situations théoriques. En Iran, il a souvent été confronté à ce dilemme, mais il a toujours choisi de ne pas se censurer, alors que la révolution était également la sienne, du moins à ses débuts.

Iran, Téhéran, juin 2001. Dans un café chic. ©©A. Abbas / Magnum Photos

Les photographies d’Abbas ont peu vieilli même si elles racontent beaucoup de faits historiques du XXe siècle. Comment regardait-il ses œuvres de jeunesse à la fin de sa carrière ?

En 1998, lorsqu’il a regardé les planches-contacts de son premier essai photographique réalisé en 1968 à La Nouvelle-Orléans, Abbas a découvert la photo d’une famille africaine-américaine assise sur le porche de sa maison. Et il s’est rendu compte, à ce moment-là, qu’il aurait pris exactement la même photo, 30 ans plus tard. Le temps n’a pas eu de prise sur sa manière de photographier. Ce fut un artiste fidèle et confiant dans ses choix esthétiques.

Comment expliquez-vous que ces photos nous paraissent aussi actuelles encore maintenant ?

Avec son objectif, il était comme une sorte de “passeur de lumière”, le pont entre les générations de tous les temps et de tous les lieux qui sont unies par les mêmes souffrances et interrogations spirituelles. La photographie – “écrire avec la lumière” – était son langage. Pour moi, c’était un véritable artiste selon les mots de Victor Hugo : ”Dieu se manifeste à nous au premier degré à travers la vie de l’univers, et au deuxième degré à travers la pensée de l’homme. La deuxième manifestation n’est pas moins sacrée que la première. La première s’appelle la Nature, la deuxième s’appelle l’Art. Il y a ici-bas un pontife, c’est le génie.”

-- > “100 photos d’Abbas pour la liberté de la presse”, un album RSF, 12,50 €.