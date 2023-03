Situé au 26 boulevard Général Jacques, à Ixelles, près de l’ULB, il a une architecture audacieuse : la maison de maître a été parfaitement restaurée et recevra sur quatre étages, des expositions, des concerts, des salons de discussions, des spectacles, dans une programmation annoncée comme “éclectique et foisonnante”, avec aussi des résidences possibles pour 4 à 5 artistes belges et internationaux, et des ateliers pour eux, dans les caves.

Au-dessus, l’appartement privé de Thomas de Wouters ne se visite pas mais est spectaculaire comme on le voit depuis le boulevard : un cube suspendu entre les deux bâtiments mitoyens, au-dessus d’un jardin suspendu lui aussi, avec pelouse et arbustes, et des vues soufflantes avec un large panorama sur toute la ville. Ce cube était une idée de départ de Luc Schuiten, l’architecte et frère de François Schuiten. L’hôtel de maître datant du début du XXe siècle était resté vide depuis plusieurs années quand il fut racheté en 2019 par Thomas de Wouters.

Celui-ci veut, dit-il, appréhender l’art qui se fait et se crée “d’une autre manière”. “Cette fondation ne se veut ni une galerie, ni un musée mais un lieu de rencontre et de création où la parole s’exprime, un lieu d’effervescence, de va-et-vient où les artistes viennent et passent. ”

Né en 1969, ingénieur civil, Thomas de Wouters d’Oplinter se dit “boulimique de la vie”, d’autant qu’il a souffert d’une tumeur cérébrale. Il a entre autres créé Umani, un Family Office pour gérer les avoirs de familles, comme il fut photographe de reportages dans le monde, y compris au Congo.

Thomas de Wouters parle de sa Fondation comme d’un “bazar flottant complètement fou” avec l’ambition d’être un “Bateau-lavoir du XXIe siècle” (le Bateau-lavoir fut en 1904, à Montmartre le lieu d’artistes contemporains).

Le blob de Balleux

Pour l’ouverture, il a demandé au peintre Stephan Balleux (né en 1974, travaille à Bruxelles) d’occuper tous les lieux jusqu’en juillet. Celui-ci a pu, dit-il, “se lâcher”, avec une bonne centaine de ses peintures, sculptures, vidéos, dessins : un vrai cabinet de curiosités d’aujourd’hui intitulé “Artificialia”.

Fondation Blan: peinture de Stephan Balleux ©Fondation Blan

Dans la foulée de son exposition marquante de 2014 au musée d’Ixelles, on y retrouve ses grands tableaux où il superpose à des photographies parfois très agrandies de salons anciens, des nuages peints, des “blobs” qui interviennent comme un virus transformant tous les sujets abordés par l’artiste. Ou un silex peint sur la photo d’un intérieur bourgeois. Ses tableaux interagissent parfaitement avec les salons de l’hôtel de maître rénové, son grand escalier et les moulures anciennes des plafonds.

Stephan Balleux montre aussi des peintures avec des éclatements de couleurs, à mi-chemin entre l’abstraction et la figuration. Il continue ainsi son chemin qui est toujours un hymne aux possibilités de la peinture. On découvre aussi ses sculptures, une vidéo, etc.

Un univers fantasmagorique et très varié à explorer jusque dans les vitrines des caves où on découvre, comme il l’avait fait à Louvain-la-Neuve, pour l’exposition Magma en 2021, ses dessins, des sculptures, des petites peintures, avec souvent des liens avec toute l’histoire de l’art (comme Michel-Ange et Léonard De Vinci).

Au total, avec des nombreuses pièces neuves, Stephan Balleux a travaillé plus de six mois pour cette exposition.

La Fondation Blan et son cube suspendu vu du boulevard Général Jacques à Ixelles ©D.R.

La Fondation Blan démarre le week-end du 23 mars par un programme festif (il faut s’inscrire sur le site). L’exposition et le lieu seront ensuite visitables jusqu’au premier juillet.

Le programme des 23 au 25 mars est un exemple de la programmation très éclectique avec l’exposition Stephan Balleux, mais aussi une lecture piano et voix d’Elya Verdal, un concert dînatoire et une intervention de Josse De Pauw et du trio Kris Defoort. Il a même invité, mais pour un concert privé, le rappeur belge Scylla.

L’exposition Stephan Balleux se terminera fin juin. Le lieu fermera en juillet et août. Pour la suite, un comité artistique à constituer aura la tâche de la programmation.

Thomas de Wouters veut d’abord voir comment les choses se passent. “La Fondation, c’est la vie !” répète-t-il.

Fondation Blan, exposition Stephan Balleux à partir du 23 mars jusqu’au 1er juillet, 26 bd Général Jacques, à Ixelles, du mercredi au samedi, de 14h à 19h, entrée libre. www.fondationblan.org