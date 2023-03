C’est l’œuvre commandée par Kanal à Laure Prouvost. Elle couvre l’entièreté de la verrière de l’ex-garage Citroën. Soit 1 400 mètres carrés ou 84 m x 17 m !

Elle a conçu une œuvre très printanière et colorée dans laquelle fleurs et plantes émergent du squelette du showroom créant un jardin aux allures postapocalyptiques. Elle a peint des échafaudages en trompe-l’œil d’où jaillit une flore foisonnante, où la nature semble reprendre ses droits, où on voit des chaires voluptueuses de paradis terrestre, des fesses et des seins, et des tentacules tandis qu’ondulent des drapeaux ornés de slogans. Des corps se mélangent, des fleurs s’embrassent.

Aux extrémités des plantes grimpantes, deux fleurs se rejoignent en amont des mots “we belong” ( “nous (nous) appartenons”). Comme à son habitude, Laure Prouvost joue avec le langage et les significations que ce jeu génère. Ses slogans combinent parfois des langues différentes, comme : “soon oui will swim in het kanal”, “No more Front Tears”, ou “Remettons le pétrole sous terre”. Certains drapeaux ont des textes en arabe ou en roumain. Un autre fait référence à sa grand-mère inventée.

Laure Prouvost devant la méga bâche à Kanal-Centre Pompidou ©D.R.

Avec elle, on a parfois l’impression d’être dans nos fantasmes ou nos images enfantines. Une œuvre qu’elle veut symbolique du printemps, de nos liens à retrouver avec la nature, “joyeuse et pleine d’espoir”, dit-elle. “Tous on est un, il faut se soutenir pour un monde meilleur. ” On en a besoin.

La parade

Yves Goldstein qui mène le projet Kanal pour la Région bruxelloise, soulignait ce jeudi le choix de placer des méga bâches artistiques plutôt que des publicités comme on le fait souvent lors de grands travaux.

Ce samedi 25 mars, à 16 heures, une grande parade aura lieu pour l’inauguration de la bâche, accompagnée des choristes de Singing Molenbeek et des Majoretteketet, banderoles en main. Sur celles-ci, dans toutes les langues, des messages d’espoir récoltés par l’artiste et par l’autrice Leila El-Mahi lors d’ateliers avec des habitant.es du quartier.

L’œuvre de Laure Prouvost restera en place six mois, jusqu’au 2 septembre. Deux autres artistes prendront le relais pour cette “Façade” : Anne-Mie Van Kerckhoven (septembre 2023-mars 2024) et Tarek Lakhrissi (mars septembre 2024). Rappelons que la date d’ouverture de Kanal a déjà été postposée à fin 2025.

Laure Prouvost, 45 ans, cultive la récupération, le bricolage, la capacité à tisser des récits où réalité et fiction s’entremêlent. Elle a toujours aimé combiner sculptures, performances et vidéos pour construire des récits remplis d’associations inattendues avec beaucoup de liberté laissée au hasard, à l’inconscient, aux erreurs et à l’oubli.

Détail de la méga bâche de Laure Prouvost en façade du futur Kanal-Centre Pompidou ©D.R.

Dans son atelier à Molenbeek où elle vit, elle a accroché au plafond, en vue d’une prochaine expo, “les poubelles” colorées de Molenbeek.

Née à Croix tout près du Lille, elle se dit dès lors “flamande”. Après des études à Tournai, elle est partie à Londres qui la révèle comme artiste. Elle y reçoit le prestigieux Turner Prize avant de représenter la France à la Biennale de Venise en 2019. Multilingue au point de mélanger les langues quand elle parle, elle a vécu à Anvers où le Muhka a organisé en février 2019 sa première rétrospective et ensuite à Bruxelles. Installée au cœur de Molenbeek, ses enfants suivent une école Freinet en flamand. Devenue très Bruxelloise, elle est courtisée par nos musées. Après son grand poulpe à la plage de La Panne, au Limbourg, le Z33 à Hasselt et la commune de Kinrooi annoncent sa participation.