Quatre femmes blessées et si puissantes

Barbara Cuglietta, la directrice du musée juif de Belgique à Bruxelles, a repris cette idée avec quatre femmes, quatre artistes belges ayant connu, autour d’elles, les affres de la Shoah et qui en ont fait une matière aussi d’émancipation.

Parmi elles, la grande cinéaste Chantal Akerman qui écrivait : “Arrête de ressasser disait mon père, et ne recommence pas avec ces vieilles histoires. Ma mère tout simplement se taisait. Il n’y avait rien à ressasser disait mon père, il n’y a rien à dire disait ma mère. Et c’est à ce rien que je travaille. ”

On retrouve à l’expo deux installations très fortes de Chantal Akerman (1950-2015) liées aux témoignages de sa mère. On y voit, derrière un tulle, sa mère évoquant le carnet où elle confiait ses pensées. Chantal demande à sa mère de traduire la première page du journal rédigée en polonais. Les pages du journal apparaissent en surimpression. Chantal ajoute dans ce carnet : “ma petite maman chérie, protège-moi”.

Elle affirmait que “le seul sujet de mes films, c’est ma mère”. “Lorsqu’elle disparaîtra, je n’aurai plus de raison de faire des films”. Et elle se suicida peu après la mort de sa mère.

Les parents de Chantal Akerman, originaires de Pologne s’étaient réfugiés en Belgique. En 1942, les parents et le grand-père de Natalia, la mère de Chantal, sont déportés à Auschwitz et y mourront. Natalia seule survivra. Mais l’expérience de la persécution et le silence qui s’ensuivit furent une matrice de l’œuvre de Chantal Akerman.

Marianne Berenhaut: Les jumeaux, 2000 ©Marianne Berenhaut: Les jumeauxcrédit: courtesy of the artist et Dvir Gallery

Trois autres artistes sont évoquées : Marianne Berenhaut est sculptrice, Sarah Kaliski, peintre, et Julia Pirotte, photographe.

Au rez-de-chaussée, l’expo évoque par de nombreux documents leur vie, en trois épisodes : la destruction, l’émancipation et la visibilité.

Poupées-poubelles

À l’étage, chaque artiste a une salle pour montrer ses œuvres.

Marianne Berenhaut, 89 ans, est la seule des quatre artistes encore vivante. Elle a acquis une nouvelle notoriété avec des expositions récentes au Mukha à Anvers et au C-Mine à Genk. On retrouve dans le musée juif, placées un peu partout, ses installations et ses Poupées-Poubelles des années 70. Elle bourrait des vieux bas de nylon avec des restes dérisoires de ce qu’on a été, de ce qu’on a jeté, pour former des femmes-poupées. Des corps-déchets, des corps morcelés. Elle avait huit ans quand ses parents et son frère aîné sont déportés à Auschwitz y sont assassinés. Sur cette période elle ne dira rien. Là, règne un vide. “C’est comme si je n’avais pas eu de passé et donc pas de futur”. Elle a créé alors ses œuvres comme sa nouvelle famille, en forme d’objets poétiques et silencieux. À l’étage, un ensemble de vieilles machines à écrire évoque la bureaucratie de l’innommable.

Marianne Berenhaut: Vie privée, en rang, 1992 ©crédit: courtesy of the artist et Dvir Gallery

Sarah Kaliski (1941-2010) est peintre, elle aussi marquée par la Shoah. Ses parents juifs polonais originaires de Lodz arrivèrent en Belgique. Le père meurt à Auschwitz. Elle est cachée à la campagne et maltraitée par ceux qui l’ont recueillie. De son expérience, elle a tiré une œuvre de plus en plus épurée qui célèbre le corps, le désir, l’amour. Avec des corps qui s’entremêlent dans des chorégraphies silencieuses et cathartiques. Son frère, René Kaliski, fut un de nos grands auteurs de théâtre. Jacques Sojcher reprenait à propos de ses peintures, cette phrase de Rilke, “le beau n’est que le commencement du terrible. ”

Enfin, Julia Pirotte (1907-2000) est photographe, née en Pologne et exilée en Belgique en 1934. Suzanne Spaak, la belle-sœur du ministre Paul-Henri Spaak, grande résistante morte en prison, assassinée par les Nazis, lui avait offert son premier appareil photo, un Leica Elmar, avec lequel, elle a photographié les réfugiés à Marseille, la guerre, la précarité, sa sœur, jusqu’à être témoin d’un pogrom survenu en Pologne après la guerre. Des images fortes et magnifiques.

Julia Pirotte: auto-portrait ©photo: musée de la photographie à Charleroi

Four Sisters, musée juif de Belgique, Bruxelles, jusqu’au 27 août