Cousinage belge près d’Issoire

Le 23 mars dernier, il y eut moins d’émotions. L’étude dispersait le mobilier de deux châteaux de la région chère aux Michelin, dont une cousine avec la Belgique à travers les Merode d’Everberg. On vendait en effet une très petite partie du mobilier du château d’Echandelys, situé près d’Issoire (63), résidence du marquis Etienne des Roy d’Echandelys (frère d’Hélène), décédé à Gaillefontaine en Normandie, le 19 décembre 2009.

Le château d'Echandelys. ©DR

Il s’agissait d’une vente classique et d’une qualité qui était “provinciale”, comme on le dit depuis Paris, ce qui n’enlevait rien au charme des lots présentés. Venant de vieilles maisons, les lots des deux châteaux (le second situé à Ray-sur-Saône, légué par la comtesse Diane de Salverte au département en 2015, n’entre pas ici en ligne de compte), étaient donc marqués d’un art de vivre que le marché ne soutient plus. Que les provenances soient de qualité ou totalement anonymes ne changent rien au discours, sauf à toucher à l’exceptionnel. De ce point de vue, France et Belgique possèdent des marchés très similaires. Les temps sont durs pour le mobilier ancien. Du coup, il y avait des affaires à effectuer comme en témoignent les 3 400 € plus frais pour un beau cartel et de sa console murale d’époque Louis XIV et de style Boulle. Dans le même genre, mais cette fois à la manière de Boulle, la salle présentait un socle de style du début du XVIIIe siècle mais sans doute du XIXe siècle ; il fut vendu à 850 €. Par contre, le commissaire-priseur a obtenu 5 600 € pour une commode Louis XV en bois de placage, galbée en façade et sur ses côtés, ouvrant par trois tiroirs et ornée de très beaux motifs de bronzes ciselés et dorés. On donna ensuite 5 000 € pour une grande tapisserie sans doute d’Aubusson, figurant un grand paysage arboré. Pour une chaise longue en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI, la salle donna 1 200 €. Une autre chaise longue, mais brisée (en deux parties), d’époque Louis XV, trouva preneur à 2 200 €. On signalera encore les 1 500 € d’un canapé à oreilles et huit pieds à entretoises, d’époque Louis XIV et surtout les 8 000 € d’un superbe bureau d’époque Louis XV, animé de trois tiroirs en ceinture. On a par ailleurs obtenu 2 600 € pour le portrait de Diane de Serment, peint par une main française vers 1700.

Où ? Chez Vassy à Clermont-Ferrand, à partir du n°134, succession du marquis des Roys au château des Echandelys près d’Issoire.

Quand ? Ce 23 mars 2023.