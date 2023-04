Pratesi couvert d’honneurs

De nombreux lots furent vendus bien au-delà des estimations et il y eut assez peu de retraits. À la fin de la journée la récolte fut de 4,2 millions d’euros. On retiendra les 165 100 € obtenus, frais compris pour un buste en marbre du jeune Bacchus. Il était donné à l’entourage de Baccio Bandinelli, rival de Michel-Ange et de Cellini. Ce buste de 43 cm avait débuté ses enchères à 80 000 €. Signalons encore les deux grands cabinets génois que nous avions publiés il n’y a guère. Ils ont été cédés à 152 400 €, frais compris, au cœur des estimations qui allaient de 120 000 à 180 000 €.

Il fallait assumer 381 000 € frais compris pour ces deux piédestals de 124 cm à la vente Pratesi. ©DR

Il y a eu plusieurs enchères spectaculaires eu égard aux estimations. On commencera avec ces 73 660 € obtenus pour une sculpture en terre-cuite sans doute bruxelloise mais façonnée en Italie. Annoncée entre 6 000 et 8 000 €, on y voyait une allégorie de la paix, accompagnée d’un putto. La pièce, haute de 34 cm était attribuée à François Duquesnoy, né à Bruxelles en 1594 et qui s’en alla travailler en territoires romains puis toscans. Il mourut à Livourne en 1643. Fils de Jérôme (le concepteur de Manneken-pis), François était aussi célèbre à Rome que l’Algarde et même que le Bernin qui l’employa au baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome. Par contre, l’autre sculpture en terre-cuite, donnée à un suiveur de Duquesnoy, figurant son célèbre “Saint-André”, exécuté vers entre 1635-1640 pour le transept de Saint-Pierre de Rome, n’a pas trouvé preneur. On en escomptait 10 000 à 15 000 €. Il y a parfois des curiosités de comportement dans les ventes ; celle-ci en est une. Et tant qu’à évoquer les terres-cuites, il en est une autre qui fit merveille. C’était un saint Jean-Baptiste, haut de 34 cm, attribué à Giuseppe Mazzuoli, né à Volterra en 1644 et décédé selon le catalogue à Sienne en 1725 (mort à Rome selon Wikipedia et l’encyclopédie Treccani). Mazzuoli fut l’élève de Melchior Caffà et le protégé du cardinal Flavio Chigi, neveu du pape Alexandre VII. Le lot était annoncé entre 8 000 et 12 000 €, dans la même zone que les autres lots similaires. Pour ce cousin du Christ, on a finalement obtenu 66 040 €.

L’enchère la plus surprenante est tombée sur une paire de piédestaux romains, couvert de marbres divers, sans doute du XIXe siècle, annoncés entre 6 000 et 8 000 €. Ils ont changé de mains contre 381 000 €. De là à penser qu’ils sont du XVIIe siècle, il n’y a plus qu’un pas.

Où ? À Milan chez Sotheby’s, Palazzo Serbelloni, 16, Corso Venezia. Www.sothebys.com.

Quand ? Le 22 février dernier.