Comment Bruxelles devint capitale de l’Égypte ancienne

Le musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire à Bruxelles a largement puisé dans sa très riche collection d’antiquités égyptiennes (12 000 objets au total) pour offrir jusqu’au 1er octobre, un parcours à la fois très intéressant et plein de fort belles œuvres, sur comment se constitue une collection de ce type, depuis le rôle de Jean Capart et de la reine Elisabeth jusqu’aux donations de grands mécènes comme le baron Empain ou Stoclet.