Des images et des mots à Molenbeek

Socio-culturel

Comme l’événement est organisé par la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, on ne s’étonne pas de retrouver dans ses bâtiments de la rue Mommaerts une exposition de portraits des clients du restaurant social le Snijboontje réalisés par Ian Dykmans. Et comme, tout à côté, l’Académie de Dessin et des Arts visuels de Molenbeek dispense des cours de photographie, on ne s’étonne pas non plus de retrouver, sur une palissade en parpaings de la rue de l’Avenir toute proche, le résultat d’un atelier consacré à l’image et au texte. Ces deux propositions formant le versant socio-culturel local obligé de l’événement, on s’étonne plus de l’ancrage ixellois du quatrième lieu, en l’occurrence à la Tiny Gallery, rue de la Cuve. Ceci d’autant plus qu’une partie de son propos, à savoir l’exploration sur papier salé de la “représentation mentale des lieux”, se trouve dans l’exposition centrale au château du Karreveld.

Histoires potentielles

Mais bon, on l’aura compris, c’est bien ici, au milieu du superbe parc éponyme, dans le dédale de couloirs de ce château qui fut un hôtel durant l’Exposition Universelle de 1958, que se déploie essentiellement la biennale. Le pari n’était vraiment pas gagné d’avance, mais Arnaud Matagne, le commissaire de l’exposition, a très justement pressenti ce qu’il pouvait tirer du lieu : “Ni musée ni galerie, le Château du Karreveld est une surprise hors du temps. Il dévoile une architecture d’histoires potentielles situées entre un réalisme magique et un imaginaire séculaire où toute intervention artistique contemporaine peut se distiller.”

Par rapport à la première édition, plutôt confuse, celle-ci a, en fait, nettement gagné en clarté et en cohérence. Ceci, précisément, grâce à cette bonne idée de présenter écrivains et photographes en duos. En tout une douzaine complétée par les “solos” d’Anne de Gelas et de Philippe Herbet que l’on connaît pour leurs créations mêlant images et écriture. L’une reprenant un extrait de L’Amoureuse, le récit, récemment (re)publié chez Loco, du long processus de deuil après le décès soudain de son mari. L’autre exposant une série de Polaroid et trois tirages conventionnels à côté d’une dizaine de paragraphes de son livre Fils de prolétaire publié chez Arléa l’an passé.

Évidence

Ce fil rouge de la complicité des mots et des images a permis d’envisager la diversité des scénographies confiées aux artistes sans sacrifier la lisibilité. Toutes les pièces, hormis les trois premières – un grenier pour l’installation de Rachel Sassi et Hélène Petite, une salle d’accueil pour Sandrine Tilman et François Goffin, un réduit pour Fabien Lafontaine et Rozafa Elshan –, sont d’anciennes chambres au luxe décati dont ceux-ci ont tiré le meilleur parti possible. Ainsi, par exemple, la création que l’on doit au trio formé de Caroline Lamarche, de Margarida Guia et d’Anne-Sophie Costenoble forme un tout sombre et étrange, fantomatique même, d’une grande évidence. Une évidence que l’on retrouve tout aussi bien dans l’installation subtile, truffée de mises en abyme photographiques, du duo de Margarite Lagage et Jean-Paul Dessy que dans celle – assez glaçante, mais forte – de François Emmanuel et Antonio Jiménez Saiz.

Plaisante à parcourir, l’exposition laisse percevoir tout à la fois la difficulté et l’excitation de la création seule ou à deux. Ainsi, en face des images de Sébastien Marcq, Carl Havelange note-t-il : “Chaque fois tout est à recommencer, chaque image, chaque mot, chaque geste, toujours le premier, malgré l’habitude, malgré ce qui se répète, la même incertitude et la même promesse”.

Le restaurant le Snijboontje vu par Ian Dykmans ©©Ian Dykmans

** “Quand le peu importe” Quoi Biennale de photographie Où Château du Karreveld, avenue Jean de la Hoese, 3/Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, rue Mommaerts, 4/Académie de Dessin et des Arts visuels de Molenbeek, expo dans la rue de l’Avenir 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Également Tiny Gallery, rue de la Cuve, 26 1050 Ixelles wwwnathalieobadia.com Quand Jusqu’au 23 avril