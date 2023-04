"Moi qui suis une désobéissante née, je ne résiste pas à une demande d’artiste"

©Johanna de Tessières

En avant-première, on avait traversé les salles où s’alignaient, encore posées au sol, pas même aux cimaises, les “panoramiques” du binôme fameux. Un travail peu montré, celui de deux monstres sacrés, qui travaillant en chœur, “inventent presque un troisième artiste”, selon Suzanne Pagé, qui embraie : “Mais qu’est-ce que je peux faire pour vous ?”

La dernière expo confrontait la peinture Claude Monet et Joan Mitchell. La nouvelle expo montre le duo Basquiat/Warhol. Vous cherchez à créer des rapprochements entre les artistes ?

Non, non. Les deux expositions n’ont rien à voir, ni dans leurs modalités, ni dans leurs motivations. Pour Monet/Mitchell, Il faut se souvenir qu’il y en a une qui naît un an avant la mort de l’autre (en 1926, NdlR). Basquiat et Warhol se sont rencontrés, il y a eu une fascination mutuelle, chacun cherchait la lumière chez l’autre. Ils ont collaboré pendant deux ans et rendent compte de cette rencontre. Pour Monet/Mitchell […], c’est une exposition sur le langage de la peinture. Ce qu’une couleur fait notre couleur, etc. Comme disait Joan Mitchell, il y a peu de gens qui savent “voir”. Car on est paresseux, l’on s’en tient à la grille confortable des mots qui dispense de regarder vraiment… Quand on allait dans son atelier, il fallait regarder. J’ai commencé à comprendre quelque chose à l’art en fréquentant les ateliers d’artistes.

Un tableau de la collaboration Basquiat Warhol (Untitled (collaboration no.23) / Quality", 1984-1985). ©Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2022

Ce que j’ai trouvé ' bouleversant dans l’exposition précédente, c’est que le grand public est totalement accessible à cela. C’était une expo purement sensible, l’injonction était d’écouter les œuvres…

Pour avoir visité Monet/Mitchell un dimanche soir, avec une foule parisienne nombreuse. Et je dois dire que l’ambiance était studieuse, voire religieuse chez le grand public…

Je suis pour “l’excellence, pour tous” ce slogan de 68. Il ne faut pas en avoir peur…

Pensez-vous, que lorsque les artistes produisent quelque chose de neuf ou d’inédit, ils ont conscience d’être à l’avant-garde ?

Je vous répondrai ainsi : je trouve qu’il n’est pas la peine de demander à un artiste de faire une exposition, si ce n’est pas un grand pas pour lui. Un grand pas qu’il ignore. Le petit commis, – j’entends par là le commissaire que je suis – est, lui, censé le savoir. Je crois aussi que les artistes, quand ils font quelque chose, s’en foutent d’être là. D’autant que pour qu’une œuvre perdure, il faut qu’elle casse les règles. Et quand on casse les règles, on est très mal vus.

Y a-t-il un rapport immédiat entre les artistes que vous voulez montrer au grand public et l’actualité que l’on traverse ?

Il faut que ça corresponde à une attente chez le public. C’est peut-être plus facile de le démontrer avec l’expo sur laquelle je travaille : Rothko. Selon moi, il n’y a pas un être au monde qui n’ait pas besoin de voir Rothko. C’est une nécessité intérieure, vitale. Qui a à voir avec des grands mots, la transcendance,… Basquiat et Warhol font écho à notre époque, notamment la rage de Basquiat. Enfin, il y a un retour flagrant à la peinture, c’est le mode d’expression des jeunes artistes. J’ai vécu tout un temps où c’était les performances, les vidéos…

Il y a, selon vous, quelque chose dans le geste de la peinture qui est incantatoire, ou alors cathartique.

Si vous le comparez à d’autres modes d’expression, les gens qui écrivent sur un ordinateur, c’est insupportable, la peinture, c’est jouissif. C’est un matériau gratifiant et, en même temps, angoissant. Mais on peut ficher tout par terre, remettre du blanc sur tout, recommencer. J’admire les artistes. D’ailleurs, pour moi, qui suis quand même une petite désobéissante née, je pense que je ne résiste pas à une demande d’artiste. Je ne peux pas. Parce qu’ils ont raison. Je n’ai jamais vu qu’ils n’avaient pas raison. Au fond, ce qu’ils nous apprennent, c’est l’absolu. Il n’y a pas plus rigoureux que les artistes.

J’ai envie de rebondir sur ce que vous nous venez de dire : vous étiez une “petite désobéissante née”…

J’appartiens à une génération où, en tant que femme, il fallait en faire dix fois plus pour être acceptée. Je ne l’avais pas remarqué, mais quelqu’un m’a dit que je commençais toutes mes phrases par “Non, non”, ça me donne le temps de dire oui, d’adhérer sans que ça ne me soit imposé. Un peu comme Antigone, on n’obéit pas. On reste bien élevée mais on résiste.

Et, pour vous, quelle œuvre a été votre déclic ?

Non, pas une… ça peut être Zurbaran, Poussin, Le Lorrain, Ovide. Tout d’un coup, vous planez, vous n’êtes plus sur Terre. Vous avez découvert un nouveau monde. C’est comme quand on est devant un beau paysage, on est ému, et c’est insupportable de ne pas avoir quelqu’un avec qui le partager. Je n’aime rien tant que d’être le doigt qui montre la Lune. Et ce sont les artistes qui nous font découvrir le vrai monde. La première expo que j’ai montée ici s’appelait Les clés d’une passion… Il faut, dans chaque œuvre, chercher la clef, et on sait également que c’est le percepteur qui “fait le tableau”. Ces clés, on découvre qu’on les avait en soi, c’est bien souvent une dimension qu’on ignorait posséder. Et pour que le public sache qu’il a cette clef, il a fallu la médiation d’une œuvre d’art. Ceci est une mission, ma mission. On dit que j’ai la passion, mais non, c’est de la conviction.

C’est l’art qui vous permet de respirer ?

Non, ça ne me fait pas respirer, ce n’est pas du tout personnel. Le hasard a voulu que je découvre cela, avec cette envie irrépressible de partager une conviction. Ce n’est pas personnel, même si c’est vital. Je suis portée par cette conviction. Et ce à force de fréquenter les artistes, les morts comme les vivants d’ailleurs… Pour moi, Bonnard est vivant… Et servir de transmetteur, de petit passeur, qui autorise cela, ça s’impose à moi !

Il faut aller au musée pour voir cet art qui nous fait vivre. Pourquoi ne pas vivre avec l’art dans sa maison, comme les collectionneurs ?

Je me suis interdit de collectionner pour des raisons notamment éthiques mais j’aurais pu avoir une collection extraordinaire. Sans cela, je suis complètement libre, car j’ai besoin, quand je regarde quelque chose, de ne pas voir mes motivations profondes détournées.

Oui. Mais je suis aussi parfois d’une naïveté absolue. Mais comme j’ai montré plusieurs œuvres historiques dans ma vie, parfois je me prends à me demander : “Qu’est-ce qu’il fait, mon Mondrian là” ?” Mondrian, je l’ai à l’intérieur… Pour moi, la possession est un poids. J’ai choisi de voyager léger dans la vie.

La fondation Vuitton travaille également hors les murs. À Venise, à Séoul, à Munich, à Tokyo, auprès des jeunes artistes justement… Vous vous avez beaucoup de travail.

Depuis mes quatorze ans, à chaque qu’on me dit “Bon Week-End !”, j’en interroge la signification. Je ne peux pas ne pas continuer. C’est ainsi que, moi, je le vis. Il me faut toujours sécuriser une légitimité intérieure pour oser “faire”, “dire”, et au fond, “imposer un jugement”. Qui n’est jamais acquis. J’essaie de voir toutes les expositions, les galeries, …. Je lis beaucoup. On ne peut pas continuer à programmer et ne pas être au diapason du monde.

Vous arrive-t-il de vous balader dans la Fondation, cachée derrière un chapeau et de fausses moustaches, pour voir comment le public réagit à vos propositions ?

Je me souviens de l’expo Matthew Barney à l’ARC [au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en 2002, NdlR]. Les gens restaient des heures, toutes générations confondues. Ils étaient allongés… J’étais inquiète qu’il y ait trop de monde et j’allais voir dans les salles, et je me faisais insulter. Il ne fallait surtout pas troubler les gens. J’aime voir les gens, oui.

L’art ou les artistes ont-ils le pouvoir de guérir, de panser quelque chose ?

Oui. Révéler une dimension que vous ignoriez en vous-même. Et de vous faire comprendre que le monde ne s’arrête pas là où on croit. Tout à coup, il s’ouvre dans toutes les directions. L’art rend lucide.

guillement Le musée est un service social. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a compris cela de façon magique. Il y a des ordonnances pour aller au musée, on prescrit des visites aux gens pour aller mieux".

Vous saviez, avant de commencer vos études, que l’art vous ferait ce genre d’effet ?

J’étais une fille d’une certaine génération. Les filles, à mon époque, ça ne comptait pas trop. J’étais dans un collège où on nous apprenait à faire la révérence. Il y avait des cours de dessin, moment pénible pour moi… Comment ça, dessiner une pomme ?! Le jour où on a reçu ma note [pour le dessin de pomme, NdlR], j’ai eu la meilleure cote. La sœur, en cornette, je me souviens : “Vous aviez tellement envie d’y arriver”. Avez-vous entendu quelque chose de plus intelligent que ça ? Mais disons que je viens de loin…

Mais vous venez d’où, qui soit si loin ?

J’étais à Rennes… Et tout ce que je voulais, c’était foutre le camp. J’ai donc cherché quelque chose qui n’existait pas à Rennes… Je me suis inscrit aux Langues O. à Paris, pour apprendre l’hindi et le tamoul. C’était loin de Rennes, c’était loin de tout… Tout à coup, je vous en parle, je me rappelle… Cet été-là, j’étais avec une amie à Paris. On se vouvoyait, pour vous dire le degré de romanesque des deux jeunes filles. “Il y a un vernissage à la galerie Leiris”, … Je ne savais même pas que les galeries existaient. J’y vois alors des gens bizarres et, aux murs, Picasso. J’étais déniaisée, immédiatement.

Après cela, je suis allée m’inscrire à la Sorbonne et à l’École du Louvre. J’ai dévié. Et, donc, jamais d’hindi ni de tamoul…. J’en avais une couche, quand même… Mais ce que j’ai appris à l’université ne m’a jamais servi à juger un tableau. Ce n’est pas parce qu’on est savant, qu’on sait voir les œuvres d’art.

Vous avez trouvé votre œil intérieur ?

Oui. Je dirai que, peu à peu, les artistes vous font un regard.