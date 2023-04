Puces à Ciney, on se gratte et on gagne

On rencontre des gens heureux à Ciney. ©Philippe Farcy

Ainsi donc, Ciney est là, prêt à accueillir des milliers de visiteurs particuliers qui vont se mettre en chasse de l’objet manquant. Les accrocs de la “collectionnite”, maladie incurable c’est bien connu, seront appelés à partir de samedi matin. Mais l’idéal est d’y aller le vendredi avec les marchands qui eux se déplacent pour acheter en vue d’un bénéfice que nous leur souhaitons épais. Ciney est la première marche d’un négoce qui peut en compter une volée et voir un objet faire des boulettes aussi bonnes qu’au Point de vue à Liège, en face de l’opéra. Le tout, c’est d’être le premier, vif et bondissant, lorsque les 100 à 300 exposants (selon les saisons, le climat et l’optimisme ambiant), placés sur les parkings ouvrent à 14h précise leurs camions. Alors ils commencent à sortir leurs objets et meubles, après avoir dressé leurs tables d’exposition. C’est un festival qui se répète depuis plus de trente ans et cela vous donne une énergie de tous les diables. C’est du flux-tendu, car le déballage ne dure que quelques heures. Il y a un peu de cela au marché dominical de Tongres, surtout à partir de mai, dès 6h du matin.

Dans le grand hall de plus de 3000 m², Ciney se la joue plus sérieuse, avec des stands bien construits, des vitrines, des cloisons et un bar où la bière locale redonne des couleurs aux forces vives venues de 300 km à la ronde. Le hall abrite sans peine plus de 200 stands, grands et petits et le stress est moins palpable. Comptez quatre heures sur place pour tout voir et déguster en extérieur des mets au diapason de l’exposition. Il y a un stand avec des salaisons, des fromages et des confitures corses à tomber…

Où ? Sur le site de Ciney-Expo. C’est fléché mieux qu’à la Tefaf.

Quand ? Du 7 au 10 avril, de 10h à 18h. Parking immense inclus dans le prix d’entrée : 10 € le vendredi, 8 € les samedi, dimanche et lundi. Pass de quatre jours à 24€.