Le festival s’ouvrira dans la Cour d’honneur par un spectacle très lié aux troubles contemporains, Welfare de Julie Deliquet, qui évoquera quinze héros du quotidien dont les récits s’entremêlent pour dresser, en creux, le portrait des dysfonctionnements de notre société. La Cour d’honneur sera ensuite occupée par le chorégraphe Trajal Harrell, avec The Romeo. Trajal Harrell sera aussi au programme du prochain Kunstenfestivaldesarts avec Maggie the Cat.

On notera le grand retour d’un lieu mythique découvert jadis par Peter Brook : la Carrière de Boulbon. Philippe Quesne présentera Le jardin des délices, entre Jérôme Bosch, science-fiction écologique et western contemporain, “une réjouissante équipée rétrofuturiste à la rencontre des mondes à venir”.

Pour les Belges, l’événement est la double participation d’Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas sera sur scène du 6 au 25 juillet ! D’abord, à la Fabrica, avec sa Création 2023 de douze danseurs qu’on pourra déjà découvrir au Théâtre national à Bruxelles, du 31 mai au 3 juin. ATDK (avec Meskerem Mees, Jean-Marie Aerts et Carlos Garbin) y “remonte le temps jusqu’aux racines de la danse, jusqu’aux racines de la pop occidentale. Musicalement aussi, le spectacle est un retour aux sources, plus précisément à un croisement : aux racines de la pop, du blues, avec ses mystérieuses 'notes bleues', zones troubles et ambiguës, situées quelque part entre la gamme mineure et majeure, entre le chagrin et la joie.” Elle viendra ensuite refaire le formidable En Attendant créé en 2010, au Cloître des Célestins.

Tiago Rodrigues ©Tiacrédit: Christophe Raynaud de Lage / festival d’Avignon

Le Liégeois, conteur et metteur en scène, Patrick Corillon sera dans le In avec Portrait de l’artiste en ermite ornemental.

Milo Rau (NT Gent) présentera son Antigone en Amazonie, très attendu, qui sera créé à Gand en mai et ensuite à Vienne, avant Avignon.

Il ne faudra pas rater Julien Gosselin, dont on se souvient d’un magnifique Particules élémentaires. Il revient avec un spectacle de 5 h avec la Volksbühne : Extinction.

L’immense metteur en scène polonais Krystian Lupa proposera les Émigrants (4 heures) : peut-on reconstituer une humanité en miettes ? L’adaptation de l’œuvre éponyme de W. G. Sebald, où l’exil redessine les contours des hommes aux prises avec l’histoire.

Un spectacle fort attendu au Kunsten, Angela (A Strange Loop) de Susanne Kennedy & Markus Selg, sera aussi ensuite à Avignon.

Avec humilité, Tiago Rodrigues ne sera sur scène qu’à sa clôture, dans la Cour d’honneur, avec son splendide By Heart.

Programme sur festival-avignon.com