Le Kravagna nouveau

Son vaste atelier donnant sur la campagne alentour, il a tout loisir de s’imprégner de l’air du temps, joyeux ou maussade, pour arrondir ses toiles (déposées sur panneaux de bois) de telle sorte que, le voulant ou non, nous sommes, malgré nous peut-être, emportés dans ce suivi des jours qui mène l’artiste en ses évolutions.

Orange et rouge, rouge et blanc et vert, vert et noir et rouge, rouge profond et lignes bleu clair, Kravagna est un arpenteur de tonalités et de profondeurs et, comme pour se distraire d’un tableau à l’autre, il n’hésite pas à travailler plusieurs toiles de pair.

Huile, tempera et pigments sur toile. Petites (30 x 40 cm) ou monumentales (160 x 160), les appropriations chromatiques de Kravagna jonglent avec nos rétines, parfois même avouent des accointances optiques. Ce sont, en gros, des paysages de l’âme qui n’auraient du paysage que cette lumière indicible qui nous enveloppe dès lors que nous vivons.

Liberté tonale

Kravagna ne défend pas une couleur, il les soumet toutes à ses appropriations, ses déclinaisons, ses sortes d’hommage permanent à la lumière et à la couleur. Des colorations qu’il applique couche après couche, mates ou brillantes, provoquant ici et là des reliefs, des fractures, des sensations fortes, plus austères ou plus réjouissantes. Kravagna joue sur la corde sensible de chacun d’entre nous comme il s’applique à mesurer ce qu’il est, comme il est, face à la diversité des heures et des jours.

Kravagna peint en homme libre avec ses ressentis et, tout abstrait qu’ils paraissent , ses tableaux sont des miroirs de son quant-à-soi. Des reflets d’une âme aux abois. D’apparence tranquille, peu disert, l’Autrichien montagnard n’hésite pas à descendre de ses escarpements pour les imaginer sur ses peintures enveloppées d’incidence, de mystères.

Il a pour lui sa liberté tonale qui est aussi une liberté de l’être qui se profile dans un tableau avec l’aide, involontaire, d’une nature qui l’accompagne dans le concert des jours et, pourquoi pas, des nuits. Et sur tous les chemins de la vie.

Un vaste panneau de mur réunit vingt petits tableaux rectangulaires. Leur grande variété d’approche et de chromatismes, de lignes et d’incidences plastiques, confère à l’ensemble une richesse d’approches si diverses que l’on y pressent adéquatement le chemin que parcourt leur auteur à travers ses remises sur le métier. C’est prodigieusement éclairant.

Cela dit, cet ensemble est dissociable et chaque tableautin est une oeuvre en soi, capable de transfigurer à elle seule votre environnement. Essayez et vous verrez !

À sa grande liberté vis-à-vis des couleurs, Michael Kravagna joint une appropriation graphique et matiériste qui synthétise sa liberté de mise en forme et en détail, lignes droites et lignes qui coulent de soi.

Parfois, la matière elle-même est tellement ouvragée que l’on croirait se retrouver face à une tapisserie. Parfois fignolée, parfois brute, la démarche de cet artiste de tous les possibles est une aventure chaque fois recommencée. Elle est un appel au dialogue. Une voix féconde qui quémande la vôtre et l’enrichit.

Michael Kravagna serait, à la limite, un joaillier pour cimaises riches et voluptueuses sous l’écorce des va-et-vient d’une main sur un tableau.

*** Michael Kravagna – Springtime Art contemporain

Où Galerie Faider, 12, rue Faider, 1060 Bruxelles. www.galeriefaider.be et 02.538.71.18

Quand Jusqu’au 23 avril, du mercredi au samedi, de 14 à 18h.