Le Mima annule un combat de boxe prévu entre des jeunes et la police après des tensions

Le Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima) a décidé d'annuler l'évènement prévu ce jeudi 6 avril et qui devait opposer sur un ring de boxe une vingtaine de boxeurs amateurs de la police de Bruxelles et du quartier du Mima, dans le cadre de l'exposition "Local Heroes", annoncent mardi les organisateurs.