Quand Basquiat et Warhol fusionnaient merveilleusement

Une célèbre séance de photos, présentée presque dans son intégralité à la Fondation Vuitton et organisée en juillet 1985, montre les deux hommes simulant un match de boxe, photographiés par Michael Halsband pour le poster de leur exposition commune par les galeristes Tony Shafrazi et Bruno Bischofberger. Mais en réalité, loin d’un affrontement, ce fut l’histoire d’une amitié féconde qui donna des magnifiques tableaux communs. Des films les montrent à l’œuvre.

Michael Halsband: Ady Warhol & Jean-Michel Basquiat, 1985 ©, © Michael Halsband 2022

De 1984 à 1985, dans un New York à la folle effervescence, Basquiat et Warhol vont peindre 160 toiles ensemble dont certaines de très grands formats ont 10 m de long.

Exposés en 1985, pour la première fois, ces tableaux communs ont reçu alors une mauvaise critique de la presse, y voyant simplement un artiste vieillissant en panne d’inspiration se liant avec un jeune prodige de 22 ans, météore noir, Rimbaud nouveau, d’une folle créativité et admirateur fou de Warhol. Basquiat en fut blessé et abandonna alors la collaboration.

La grande exposition à Paris chez Vuitton, montre quasi la moitié de toutes ces œuvres à quatre mains, 80 peintures et permet de revoir ce jugement. Il y a un vrai dialogue, une “conversation” entre eux, disait leur ami commun Keith Haring, entre l’art pop de Warhol reproduisant la société de consommation et celui de Basquiat criant son rejet de cette société et de son racisme.

Leur modus operandi

Andy Warhol intervenait souvent le premier sur une toile enduite d’un dessin ou d’une sérigraphie, et introduisait la thématique avec des titres repris dans la presse ou des logos, comme ceux récurrents de la General Electric et de la Paramount. Jean-Michel Basquiat intervenait ensuite avec une peinture jaillissante d’énergie où revenait souvent la figure noire, plus ou moins son autoportrait.

On reconnaît sur les tableaux, de la main de Warhol, aussi bien un profil de Reagan alors président des États-Unis que des humbles objets de consommation comme des fruits, une chaussure, un quartier de viande, un prix affiché au marché.

Basquiat faisait fréquemment une allusion au racisme ambiant : quand Warhol peint le capot jaune d’un taxi, Basquiat rajoute l’insulte negro lancée à celui qui veut le prendre et a le mal = heur d’être un Noir. Ou il montre que le serveur au restaurant est un Noir.

Les œuvres où on ne voit plus qui a fait quoi, quand semble surgir un troisième peintre mélange des deux, sont les meilleures comme dans l’immense et superbe African Masks de 10 m de long.

Dans les grands tableaux montrés en fin de parcours comme 6.99 et Fritz the Cat, la fusion des deux univers devient complexe et intime.

Dès le début du parcours, les portraits réciproques de l’un par l’autre sont très émouvants. Souvent les corps peints portent des cicatrices, ce sont celles homologues de Warhol et de Basquiat qui tous deux ont perdu leur rate, l’un après un accident dans sa jeunesse et Warhol après la balle reçue de la féministe de choc Valérie Solanas. Ils sont tous les deux des “dératés”.

Cette exposition est aussi une ode à la peinture et à sa puissance sans cesse renouvelée. Warhol qui l’avait abandonnée s’y est remis, poussé par son jeune complice. Un exemple rare de peintures à quatre mains aussi intimement mêlées. Warhol et Basquiat occupaient alors toutes les sortes de média (la Philharmonie de Paris propose en parallèle une exposition de Basquiat et la musique) mais c’est dans la peinture qu’ils ont collaboré.

Et en 2023, dans une époque de saturation des images, leur langage commun reste étonnamment fort.

Avec, en fin de parcours, une large section documentaire qui nous plonge dans le New York d’avant, avec Keith Haring et les autres.

Sacs de boxe

Dans une salle de l’exposition on montre les tableaux réalisés à trois, avec le peintre Francesco Clemente au style encore très différent. On voit alors que la fusion ne marche plus si bien.

On retrouve aussi au terme de l’exposition, des œuvres très émouvantes, comme Gravestone, une peinture comme une pierre tombale que Basquiat a peinte à la mort de Warhol, décédé le 22 février 1987 au cours d’une opération à la vésicule biliaire.

On montre aussi à la Fondation Vuitton les sacs de boxe peints sur lesquels Warhol a placé le visage du Christ repris de la Dernière Cène de Léonard de Vinci et sur lesquels Basquiat a posé les mots “Judge”. La boxe était un des rares domaines où régnaient alors les Afro-américains.

Le début de leur collaboration est devenu mythique et l’anecdote est célèbre : elle commença grâce au galeriste suisse Bruno Bischofberger. Le 4 octobre 1982, il y avait une séance photos Polaroïd à la Factory de Warhol alors âgé de 54 ans. Le jeune Basquiat, 22 ans, encore quasi inconnu, y était et un des Polaroïds qu’on voit à l’exposition montre les deux artistes côte à côte. Basquiat fila ensuite à son atelier et revint très vite avec un tableau peint en deux heures à peine, dit-on : un extraordinaire double portrait très ressemblant représentant Andy et Jean-Michel, intitulé Dos cabezas. Warhol fut conquis : “Il est plus rapide que moi ! ”. On voit ensuite comment Basquiat peignit Warhol en… banane puis levant des haltères. Et inversement, Warhol fit de Basquiat le nouveau David, noir, de Michel-Ange.

Jean-Michel Basquiat: dos Cabezas, 1982, collection particulière, Courtesy Gagosian ©© Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York, © Robert McKeever

Basquiat convainquit alors Warhol de délaisser la sérigraphie pour reprendre ses pinceaux.

Un météore noir

Basquiat, en 1982, était ce jeune Noir né en 1960 d’une mère d’origine portoricaine et d’un père d’origine haïtienne. À 7 ans, il est percuté par une voiture et on lui enleva la rate – comme Warhol son idole. Ce traumatisme laissa à Basquiat une longue cicatrice, un livre d’anatomie et une obsession morbide. Il a décidé de devenir célèbre et riche. Pour cela, il peint partout, à une vitesse folle sur tout ce qu’il trouve : tables, frigos, fenêtres en bois, il dessine sur sa main, ses vêtements, la lampe blanche à côté du canapé, sur les feuilles qui traînent, il écoute les gens d’une oreille et de l’autre, trace des flèches.

L’ascension est fulgurante, déjà plane la légende d’un nouveau Rimbaud qui se brûle les ailes à la cocaïne.

Basquiat-Warhol: Quality, 1984-1985 ©© Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York;© 20…[annee d’autorisation] The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris, Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Mannedorf-Zurich

Il réussit l’exploit de devenir célèbre à 25 ans, Noir dans une société toujours raciste, et sans avoir aucune formation artistique. Il parvient à créer sa propre syntaxe, quelque chose de très lisible et d’incompréhensible, sans aucun compromis.

Il évoque le vaudou, la mort, le sexe, trace des mots qu’il barre, des flèches. L’argent coule à flots et seule la drogue lui permet de travailler à ce rythme et de concilier son envie de vivre et de mourir en même temps.

Il meurt d’une overdose à 27 ans, en 1988, un an après Warhol, d’une speedball, mélange de cocaïne et d’héroïne, tué aussi par le marché, l’argent, la vie. Il laissait plus de mille tableaux et des milliers de dessins.

Andy Warhol était lors de leur rencontre en 1982, le roi de New York, mais aussi son dandy vieillissant que la critique jugeait sur le déclin. Il est devenu une icône de la scène artistique, jusqu’à la caricature, se confondant avec sa propre image publique et devient même un objet publicitaire. Roi des provocations s’étant fait payer 3 000 dollars pour une tournée de conférences, il envoya un jour à sa place un sosie qu’il avait fait teindre en blond platine pour accentuer la ressemblance. Lorsque la supercherie fut découverte, il dit seulement : “Je croyais vous rendre service. Il parle tellement mieux que moi”.

Toujours en phase de l’air du temps, il produit sa propre émission télévisée.

Warhol fatigué va s’abreuver et se ressourcer à l’énergie de Basquiat et ils vont créer des tableaux à deux que l’énergie de Basquiat transcende. Ils pressentent qu’ils peuvent l’un et l’autre tirer parti de leur admiration réciproque comme en témoigne cette magnifique exposition.

Basquiat x Warhol, Fondation Vuitton, à Paris, jusqu’au 28 août