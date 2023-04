Manet et Degas, deux géants, amis et rivaux à la fois

Au total, 90 peintures et 50 dessins et pastels. La confrontation s’arrête à la mort prématurée de Manet mort en 1883 de la syphilis à 51 ans, et donc sans qu’on retrouve les grands pastels si beaux de Degas avec les ballerines, qui ont fait sa gloire. Mais déjà quel régal à déguster sans modération même si la foule des visiteurs se presse à l’expo.

“Rapprocher Manet et Degas, expliquent les deux commissaires de cette exposition, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher, c’est chercher à comprendre l’un à partir de l’autre, en examinant aussi bien leurs ressemblances que leurs différences, voire leurs divergences. ”

On y retrouve nombre de leurs chefs-d’œuvre, venus aussi du Metropolitan Museum de New York qui reprendra ensuite cette exposition et prête par exemple L’amateur de Manet et sa Jeune dame, mais aussi des tableaux de la National Gallery de Washington (L’homme mort de Manet et sa si belle La Prune). Mais on retrouve aussi bien sûr ceux – nombreux – que possède le musée d’Orsay de Manet, comme Le Balcon et sa Lola de Valence, ou, de Degas, L’absinthe et Le tub.

Edouard Manet: La prune, vers 1877, huile sur toile, 73,6 x 50,2 cm, National Gallery of Art, Washington ©Edouard Manet: La prune, vers 1877, huile sur toile, 73,6 x 50,2 cm, National Gallcrédit: Courtesy National Gallery of Art, Washington

Dès le début du parcours, on est face à l’Olympia de Manet qui reste toujours un choc, quand elle nous fixe dans les yeux, nue, fardée, avec ses bijoux au cou, femme de son époque. Manet était moderne parce qu’il avait intégré l’idée que chaque époque devait inventer une beauté conforme à son temps. Il avait compris qu’une histoire nouvelle naissait. Il combinait politique et esthétique, l’héritage des grands peintres du passé et révolution, portrait psychologique et réalisme, grandes touches mate et lumière, noirs profonds et joie du plein air.

Découpé !

Le parcours se termine par le grand Manet qu’est L’Exécution de Maximilien qui fut découpé en quatre pour des raisons mercantiles après sa mort par des héritiers cupides et que Degas a sauvé en recueillant pieusement les fragments.

Si Manet domine l’exposition, Degas montre sa virtuosité et sa différence. Degas au soir de sa vie et après la mort de Manet, reprochait à ce dernier de l’avoir détroussé de certains de ses sujets, on pense aux danseuses et aux scènes de bain.

Ni l’un ni l’autre ne se reconnaissaient vraiment dans l’impressionnisme. On voit ce qui différencie Manet des impressionnistes : le thème politique, la matité de la touche. Si Degas participa lui aux expositions de l’impressionnisme, il amenait d’autres peintures : “Si eux veulent la vie naturelle, moi c’est la vie factice”, disait-il. Mais l’ambiguïté demeure : Degas et Manet n’ignoraient pas la poussée d’un certain “paysagisme de plein air” qui les rapproche alors de l’impressionnisme. On le voit à l’exposition avec leurs scènes de plage.

Edgar Degas : Le tub, pastel sur carton, 60 x 83 com, Musée d'Orsay ©Edgar Degas : Le tub, pastel sur carton, 60 crédit: Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais/ Hervé Lewandovski

L’un et l’autre furent fascinés par les courses de chevaux, les portraits de femmes seules au bistrot et surtout le café la Nouvelle-Athènes à la place Pigalle, fascinés aussi par la beauté ravageuse de Berthe Morisot, les scènes de prostitution, la toilette des femmes dans un tub.

Ils eurent un dialogue de quinze ans qu’on suit à Orsay, avec chaque fois une confrontation des deux peintres, si proches, si différents, mais qui ont préfiguré les révolutions de la peinture.

L’exposition confronte ainsi de sujets similaires traités par les deux : la femme seule devant son verre d’absinthe la plage à Boulogne, les courses à Longchamp.

L’énigme

Dans le riche catalogue, Isolde Pludermacher revient sur ce qu’elle appelle, “L’énigme d’une relation”. Elle la juge “une des plus fascinantes parmi celles qui jalonnent le cours de l’histoire de l’art, leur amitié étant sans cesse ébranlée par une rivalité.”

Dans la vie courante, tout semble les opposer. Edouard Manet (1832-1883) est un grand bourgeois, né dans une famille aisée mais austère, un père haut fonctionnaire, une mère de belle lignée, deux frères proches de Gambetta. Il portait beau, se promenait dans les jardins des Tuileries en frac noir, chapeau haut de forme, lissant sa barbe rousse. Il avait le charme puissant et la répartie vive.

Même si toute sa vie, il resta aux côtés de Suzanne Leenhoff, qui lui apporta le calme et le réconfort nécessaires, il était un grand amoureux des femmes.

Edgar Degas, lui, est né à Paris comme Manet, en 1834 et était fils aîné dans un milieu aussi aisé que Manet (Manet est le fils d’un haut fonctionnaire au ministère des Finances, Degas celui d’un banquier).

Degas comme Manet est un grand bourgeois. Et tous les deux abandonnèrent leurs études de droit auxquelles leurs milieux les prédestinaient pour suivre leur vocation artistique. Ils font des portraits de famille, et de leur parentèle d’abord.

Mais si Manet, charismatique, rayonne, Degas mène une existence plus secrète avec un entourage restreint et finit sa vie, misanthrope, presque aveugle, comme le décrivit son ami Paul Valéry : “Il meurt ayant trop vécu, car il meurt après sa lumière. ” Tout jeune, Valéry disait déjà de lui, “Degas fou de dessin, anxieux personnage de la tragicomédie de l’Art moderne. ”

Edgar Degas : Femmes à la terrasse d'un café le soir, 1877, pastel, 41 x 60 cm, musée d'Orsay ©Edgar Degas : Femmes à la terrasse d'un café le soir, 1877, pastel, 41 x 60 cm, muséecrédit: Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais/ Patrice Schmidt

La vie de Degas, loin de la flamboyance de celle de Manet, fut toujours mystérieuse au point de vue sentimental. Lui-même aurait de son propre n’avoir “jamais fait beaucoup la noce”.

On voit Degas grand dessinateur qui cherche à dépasser la tradition : “Le secret, disait-il, c’est de suivre les avis que les maîtres nous donnent par leurs oeuvres en faisant autre chose que ce qu’ils ont fait. ” Il participa certes, aux expositions des impressionnistes contrairement à Manet qui refusa mais avec d’autres peintures. Il aimait peindre ce que Valéry appelait les “mimiques” : le bâillement des blanchisseuses, ou la bascule impudique des femmes se lavant dans leur tub, tableaux qu’on admire à l’exposition.

Son talent de dessinateur, son goût pour les pastels lui permettent de trouver les angles neufs, vrais. Et la danse est pour cela un monde idéal.

La relation entre les deux hommes était inégale. Manet avait décliné l’invitation de Degas à participer à la première exposition impressionniste. Ce dernier écrivait alors : “Manet est décidément beaucoup plus vaniteux qu’intelligent”.

Ils se seraient rencontrés la première fois au Louvre au début des années 1860, devant un tableau de Velázquez dont Degas réalisait une copie gravée avec une audace technique qui aurait surpris Manet. Ils partageaient la même admiration pour Ingres et encore davantage pour Delacroix.

Si Degas a souvent peint Manet, l’inverse ne s’est jamais produit. Un des portraits de Manet par Degas entraîna une brouille restée célèbre. Degas avait peint son ami affalé dans un canapé, tandis que son épouse jouait du piano. Mais recevant ce tableau, Manet en fut si furieux, trouvant le visage de sa femme raté, qu’il découpa la toile et jeta la partie litigieuse. On voit le résultat à l’exposition. Et à côté, un tableau de Manet peignant lui-même son épouse jouant du piano, montrant qu’elle avait de fait, un visage peu amène. Mais le geste iconoclaste de Manet brouilla les deux hommes.

Tous les deux exposèrent au Salon annuel, la grande manifestation pour se faire connaître, alors quand les galeries d’art n’étaient que balbutiantes. Manet y expose dès 1861, Degas en 1865.

Tous les deux étaient des républicains convaincus et furent réquisitionnés quand la France déclara la guerre à la Prusse en 1870.

L’admiration de Degas pour son aîné devint manifeste après la mort prématurée de Manet. Degas, en effet, acquit entre 1881 et 1897, huit tableaux de Manet et une soixantaine de ses gravures.

Manet/Degas, Musée d’Orsay, Paris, jusqu’au 23 juillet