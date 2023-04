L’or, indice monétaire et l’argent, indice du réel

Sels d’or

Son installation débute d’ailleurs par un superbe document archéologique en écriture hiéroglyphique de la civilisation maya prédisant l’épuisement des mines d’argent en 2031. En fait, la présentation de ce recueil en forme de leporello – qui d’évidence est un objet fictionnel – est une manière de nous rappeler d’emblée que l’histoire du médium photo aurait pu s’écrire autrement.

Autrement qu’à travers la rationalité occidentale comme le confirme tout à côté un très bel ensemble de tableaux mixtes (dessins et images argentiques) montrant des affleurements imaginaires de minerai en forêt.

Autrement qu’à travers le point de vue propagandiste de la société européenne du XIXe siècle que démonte finement la vidéo L’image extractive. Celle-ci nous apprenant, par exemple, l’invention par Hercule Florence, un Français installé au Brésil, d’un procédé photographique antérieur de six ans à celui de Daguerre, autrement dit à celui que l’histoire retint comme le premier de tous les temps dès son officialisation par l’État français en 1839.

Ce procédé “brésilien” connut une variante où les sels d’or remplaçaient les sels d’argent. Une image réalisée par Daphné Le Sergent et présentée dans une troisième pièce nous laisse voir à quoi auraient pu ressembler les photographies en noir et blanc si, au tournant des XIXe et XXe siècles, l’organisation mondiale du capitalisme n’avait pas déprécié la valeur de l’argent en choisissant l’or comme étalon monétaire.

Photos-dessins

Disponible et bon marché, “d’indice monétaire”, l’argent était devenu “indice de réel” résume joliment le commentaire de ce film avant de préciser que cela ne dura qu’à peine un siècle, puisque dès 1976, la fin des accords de Bretton Woods qui fit exploser les cours de l’argent en découplant le dollar et l’or, suscita les recherches industrielles qui débouchèrent deux décennies plus tard sur l’image numérique.

Gold and Silver 1, 2021 ©Aurélien Mole 2021

Un étage plus bas, une deuxième vidéo vient dès lors montrer, tant par son contenu que par sa forme, que ce passage d’un régime technique à l’autre a surtout été le basculement de l’image “vériste” vers l’image vraisemblable. Réalisée pour une bonne part à Taiwan, elle nous emmène au plus près des gisements cruciaux pour ce nouveau paradigme de la représentation que sont les usines de micro-processeurs de l’île. Suivent dans une salle adjacente une dizaine de photos-dessins de la série Diluvian stories qui, en évoquant l’iconographie romantique d’une civilisation engloutie, reflètent aussi ce passage de la réalité à la fiction.

Mémoire

Bien logiquement, l’exposition se conclut donc par une fable, un roman graphique racontant d’une part la découverte et l’interprétation par un archéologue des vestiges d’une société ayant perdu ses supports de mémoire et d’autre part la tentative désespérée d’un archiviste pour conserver la mémoire de sa civilisation alors que disparaît la matière première nécessaire à la fabrication de ses supports.

À l’instar de cette fable, cette première exposition programmée par Olivier Grasser, le nouveau directeur de Contretype, peut aussi se lire comme une métaphore de temps nouveaux. Apparemment des temps de passage bien plus que de rupture, car, si elle s’écrit dans une mixité de médiums, en revanche elle ne nous parle que de photographie, et ce comme jamais, au plus profond de sa matière.

*** “Defected Times” de Daphné Le Sergent Quoi Photographie Où Contretype, 4A, cité Fontainas, 1060 Bruxelles www.contretype.org Quand Jusqu’au 27 mai, du mercredi au vendredi de 12 à 18h, samedi et dimanche de 13 à 18h.

*La lumière que renvoie l’objet photographié sur les sels d’argent du film atteste l’existence, le “ça a été” ” de cet objet.