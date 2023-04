Diversité assumée chez Rops

La vitalité du site où se trouve la salle de ventes n’est plus à démontrer. Cette dernière est un vrai poumon d’activités et les gens y défilent tous les jours ouvrables, comme jadis aux guichets des grandes banques. Mais point de coffres-forts par ici. Tout est de plain-pied et visible cinq jours au moins. Ensuite, la vente s’étire sur sept jours, ce qui en fait, entendions-nous mercredi passé lors d’une petite conférence de mise en bouche avant la visite, “la plus grande salle d’Europe”. On ne parle pas ici de chiffres d’affaires bien sûr, mais de nombre de lots gérés toutes les six semaines. Le “Boss” (Paul de Sauvage pour le renommer ; mais il ne faut pas oublier son frère Benoît, plus discret mais vrai chef d’orchestre), a d’ailleurs salué le travail immense des équipes de photographes, d’encodeurs et surtout de manutentionnaires, comme on dit en l’Hôtel Drouot à Paris. Ces derniers déplacent des tonnes de meubles et d’objets chaque mois et mettent tout en place de manière chronologique et qualitative. Plus vous allez dans le fond et moins c’est intéressant. Et quand vous allez à gauche, dans les deux grandes salles de meubles qui doivent faire 1000 m² chacune, alors on tombe sous les 100 euros estimés.

Petite cloche

Toutefois, les estimations ne veulent pas dire grand-chose. “C’est l’expression de la liberté offerte aux acheteurs” signalait l’expert Charles Alexandre qui ajoutait “que le résultat final d’une enchère n’est peut-être pas le reflet exact du marché. Il suffit que deux personnes se battent à mort pour emporter un lot et celui-ci va passer de 300 € à 3 000 €. Cela se voit souvent pour la porcelaine de Chine dans des proportions bien plus élevées”. Il oublia de dire que cela se voyait il y a trente ans en argenterie belge et française ancienne, mais que le terreau a changé de nature. Il tenait en main une petite cloche de table du XVIIIe siècle d’Amsterdam, “qui ne vaudrait plus que 1 000 €”. C’était à se demander si elle n’était pas “d’Amsterdrame”.

7 000 lots écrivions-nous plus haut. On ne va pas vous en faire une liste. Mais il y a de quoi meubler de grandes maisons et couvrir vos murs de tableaux, gravures et dessins ou de remplir vos dessertes de services en porcelaine ou de verres en cristal. Les mariages approchent à nouveau entre les châteaux de Franc-Warêt, Emines, Upigny, Avin et Bayard pour ne citer que les plus proches de Suarlée. Il y a des cadeaux à trouver dans ce genre de salles de ventes pour les futurs époux et leur apprendre que le charme de l’ancien n’a d’égal que son accessibilité financière.

Vente publique Où ? À Suarlée, au nord de Namur, sur la route N4, en face de chez Carlier-Bois et à côté des cafés Delahaut (à Namur depuis 1864 quand même). www.rops-online.be. Tel. : 0475. 25.99.99 pour atteindre Benoît de Sauvage Vercour. Quand ? La vente est en cours via le net. Il reste plus de 7000 lots à convoiter.