Éclectisme roi chez Jules

Voilà donc une belle réaffectation pour un lieu de culte devenu un temple de l’art depuis deux ans. Il faudrait y penser pour d’autres églises, car, trop souvent, elles traînent leurs murs dans les langueurs de la désertification qui, pour une fois, n’est pas due aux changements climatiques.

Cet endroit, qui sait définitif, semble avoir amené une amélioration de la qualité et cela fait honneur à ce Jules qui pourrait poser question sauf qu’il s’agit, comme chez Rops, d’un artiste célèbre, à savoir Jules De Bruycker (1870-1945), excellent graveur gantois des deux siècles passés.

L’éclectisme énoncé vaut autant pour les styles que pour les niveaux de qualités. Presque toutes les salles de notre pays sont soumises à cette diversité et donc il faut ouvrir l’œil.

Verres et Christ

Le nôtre s’est arrêté quelques fois et notamment sur un dessin de Georges Minne (18-1941), figurant un Christ en croix, ce qui nous relie à la semaine sainte. La feuille de 300 x 190 mm est datée de 1924 et attendue entre 600 et 1 000 €. Suivra un superbe lot de cinquante-six verres provenant d’un atelier de Namur et ayant servi dans un monastère. Ils dateraient des années 1860 à 1870. On les attend entre 200 et 400 €. De nombreux lots en cristal du Val-Saint-Lambert suivront avant de reprendre avec les tableaux du XIXe siècle. Trois toiles de Henry Schouten (1857-1927) suivront à des cours dignes d’une basse-cour, alors qu’il y a trente ans il valait une fortune. Entre 400 et 600 €, on peut désormais partir avec des vaches, des ânes et des poules. La situation n’est pas meilleure pour son collègue Louis Robbe.

La vente se poursuivra avec des objets de marine puis des animaux à poils ou à plumes, empaillés et naturalisés et quelques massacres.

Vente publique Où ? Maison Jules, 10 Heiligkruisplein (Place Sainte-Croix), 9040 Gand, quartier de Mont-Saint-Amand. Tél. : 0475/ 45.86.23 (Jo Tondeleir). Quand ? Ces 15 et 17 avril à partir de 10h le samedi et 11h le lundi. Vente sur place et en live via www.drouot.com