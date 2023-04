Un voyage artistique du corps vers l’esprit

Il proposait une impressionnante exposition inaugurale sur 1500 m2, intitulée “Inaspettatamente”, avec des œuvres souvent minimales et blanches, reliées par l’inspiration d’Alighiero e Boetti, un artiste qui l’inspire tout spécialement.

Frédéric de Goldschmidt propose maintenant, du 15 avril au 1er octobre, une seconde exposition, avec un accrochage plus réduit, sans les espaces désormais de coworking et sans passage par les appartements privés, mais tout aussi passionnante, avec 65 oeuvres de sa collection sur quatre niveaux. Des oeuvres très différentes de celles de la première exposition.

Cléo Totti, Love Between Humans, 2019 ©Photo Hugard & Vanoverschelde

Il a choisi deux commissaires : Chantal Pattyn et Benedicte Goesaert qui furent déjà les commissaires du festival de Watou en 2021. Elles ont choisi des oeuvres qui racontent des histoires, qui partent du sensible, qui entrent en “résonance”' comme le dit le titre de l’exposition.

À chaque étage, on change d’atmosphère, passant d’une salle consacrée au sensible, au corps et à la sensualité, vers un étage sur l’inconfort, puis à la régénération pour culminer à une salle sur la contemplation et le transcendantal.

Le rez-de-chaussée est consacré à la sensualité, à la douceur, au corps, à l’érotisme. Comme cette grande photographie de détails prudes de corps, sans doute de ballerines aux pieds blessés, mais couverts de cheveux roses, de Cléo Totti. Des collages de Richard Prince mêlent des bouts d’images de magazines porno à des dessins de Willem De Kooning. Une des rares peintures de l’exposition, de Gabriel Joao, dégage une douce tendresse charnelle. Comme un beau dessin de Dali Embracing Couple (1922) qui provient de la collection du père de Frédéric de Goldschmidt. À côté, des dessins de Camille Henrot.

Les airbags

Au premier étage, on découvre au sol, l’oeuvre de la Suédoise vivant à Bruxelles, Cecilia Bjartmar Hylta, née en 1992. À première vue, on voit placées sur le sol, 17 formes sculpturales dans des tons pastel. En les détaillant, on remarque seulement dans un second temps qu’il s’agit d’airbags de voiture gonflés de résine et devenus rigides. Ils sont là comme des poumons humains de remplacement, des prothèses nous protégeant, liés aux accidents possibles mais pour nous en préserver.

Devant l’oeuvre, une photographie de Clément Cogitore, We are légion, avec un Déjeuner sur l’herbe contemporain avec des militants d’Anonymous.

Au gré des étages, on découvre encore une sculpture réalisée par une araignée, de Saraceno, et une autre avec un vrai cocon de papillon qui éclora. C’est la régénération possible.

Daniel Dewar&Grégory Gicquel exposent une toile avec un papillon comme un tigre.

À l’étage supérieur, une photographie de Sugimoto montre des bouddhas à perte de vue, tandis qu’une peinture de Matthew Cerletty semble nous inviter à méditer sur la mort et l’avenir.

Avec aussi de très belles oeuvres de Lucia Bru, Joël Andrianomearisoa, Edith Dekyndt, Camille Henrot, Wolfgang Tillmans et beaucoup d’autres.

Rooms of Resonance, Cloud Seven, quai du commerce 7, 1 000 Bruxelles, jusqu’au 1er octobre, ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h